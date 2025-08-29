En un avance significativo para la seguridad institucional en Santa Cruz, la policía detuvo a dos personas vinculadas al robo de dos computadoras en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el pasado jueves 28 de agosto por la madrugada. Allí, ladrones se llevaron dos unidades centrales de procesamiento (CPU) que contenían información reservada y de alto contenido sensible vinculada a las cuentas públicas de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio.

En tanto, tras conocerse el hecho delictivo, el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, dejó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook. Robo en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz: se llevaron equipos con información sensible de dos municipios

UN ROBO CON POSIBLES IMPLICANCIAS POLÍTICAS

Desde la cuenta oficial del vicegobernador Leguizamón, rápidamente se expresó el "más enérgico repudio" por lo ocurrido, y se señaló que el ilícito no fue un hecho aislado ni casual. La razón: este episodio se produjo en vísperas de una sesión legislativa crucial programada justamente para ese mismo jueves por la mañana. El hecho había generado preocupación por la posible afectación de información sensible.

DATOS SENSIBLES DE DOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ

El material sustraído correspondería a equipos informáticos que almacenaban documentos y reportes críticos sobre el manejo de fondos públicos en las administraciones municipales de Río Gallegos y Río Turbio.

Estos municipios han sido foco de recurrentes denuncias por presuntas irregularidades y malversación de fondos, hechos que hasta ahora no habrían tenido avances significativos en los tribunales, según advirtió Leguizamón.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Por lo tanto, la desaparición de dichos datos no solo afecta la administración provincial, sino que podría entorpecer investigaciones en curso o futuras acciones judiciales que busquen esclarecer responsabilidades sobre administración fraudulenta en el manejo de recursos públicos.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de Criminalística de la Policía de Santa Cruz se presentó en el lugar para iniciar la investigación e intentar recuperar los equipos sustraídos o recolectar pruebas que permitan identificar a los posibles autores.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

En las primeras horas siguientes al robo, se logró recuperar las pantallas vinculadas a los CPU robados, que fueron halladas a pocos metros del Tribunal de Cuentas, aunque las unidades centrales (las CPUs) continúan desaparecidas. Esto genera fuertes sospechas sobre un acto intencional y preparado para borrar o impedir el acceso a información sensible.

EL ANÁLISIS DE CÁMARAS, HUELLAS DACTILARES Y LA DETENCIÓN DE DOS HOMBRES

El subjefe de Policía, Comisario General Bordón, confirmó que atraparon dos sospechosos involucrados en el robo. “Uno de los autores fue aprehendido y el otro también ya está a disposición de la Justicia, alojado en una dependencia policial”, afirmó a la prensa.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

El operativo policial se basó en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y en la identificación de huellas dactilares halladas en el lugar del delito. “Fue un trabajo minucioso de las áreas de Criminalística e Investigaciones. Ya hacía rato teníamos identificada a la persona a la espera de ser detenida, y hoy se pudo concretar”, detalló Bordón.

Por otra parte, las autoridades no brindaron información sobre las motivaciones detrás del robo ni la identidad de los detenidos. Sin embargo, el comisario subrayó que “lo importante es que el hecho está esclarecido y las personas involucradas se encuentran a disposición de la Justicia”.

Además, descartó vínculos políticos en el hecho, al señalar que “por ahora no hay indicios de que el robo tenga vinculaciones políticas”.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR