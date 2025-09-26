Detuvieron a dos hombres en Chubut y secuestraron más de 20 gramos de marihuana en un operativo

Personal del Grupo de Respuesta Inmediata Municipal (GRIM) de Trelew detuvo a dos hombres durante un operativo de rutina en el barrio Los Teros, luego de que fueran detectados portando un envoltorio con drogas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 19 de este jueves, sobre la calle Pablo Neruda, cerca del puente del barrio.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos del GRIM procedieron a la identificación de los individuos al advertir que tenían en su poder un paquete de nylon con contenido de color pardo verdoso. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Sección de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que realizó los análisis correspondientes en el lugar.

Los tests practicados a la sustancia arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 20,9 gramos. La droga fue secuestrada y los hombres quedaron identificados, mientras las autoridades continuaron con las actuaciones correspondientes.

Desde la policía señalaron que este tipo de controles preventivos forman parte del operativo habitual de seguridad en la ciudad, destinado a prevenir el tráfico y consumo de estupefacientes en la vía pública. Los procedimientos buscan, además, garantizar la seguridad de los vecinos mediante la detección temprana de delitos vinculados con drogas.

El caso fue documentado por la dependencia policial y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará los pasos a seguir respecto a los involucrados.

Un operativo policial terminó con la detención de dos hombres que intentaban robar una moto en la tarde de este jueves. El hecho tuvo lugar alrededor de las 18:20 cuando el Centro de Monitoreo local alertó sobre la presencia de dos personas que llevaban a la fuerza un vehículo liviano en dirección oeste, cerca de calle Lewis Jones y Avenida Roca.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría Tercera observaron que los sospechosos ingresaban al sector conocido como “La Laguna”, transportando una moto color rojo y negro. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron escaparse corriendo. Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Uno de los hombres fue interceptado por personal del GRIM en la intersección de calles San Martín y Villarino, mientras que el segundo fue perseguido por efectivos de la Comisaría Tercera y el área de Operaciones, logrando su captura dentro del sector de la laguna. Durante la huida, la moto fue abandonada en el lugar.

Posteriormente, se presentó el propietario del vehículo quien informó que el mismo estaba estacionado con traba de manubrio puesta y presentaba daños en la estructura, incluyendo partes plásticas del farol y cables cortados, aparentemente en un intento de arranque forzado.

Los dos hombres quedaron detenidos y permanecerán bajo custodia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención, mientras que la moto fue asegurada y será restituida a su dueño una vez finalizadas las actuaciones.