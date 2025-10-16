La tarde del miércoles tuvo dos intervenciones policiales relevantes en Comodoro Rivadavia. La primera fue en el barrio Moure, donde efectivos de la Seccional 5.ª detuvieron a dos hombres que circulaban armados. La segunda se registró en un supermercado céntrico, donde una joven con pedido de captura fue arrestada mientras tomaba alcohol junto a un grupo de personas.

Detenidos con un arma en el barrio Moure

Cerca de las 17.45, la policía recibió un aviso de un testigo que observó a un hombre con un arma en la cintura, circulando en inmediaciones de las calles Lecumberry y Miguel Amado. El testigo aportó características físicas y de vestimenta, lo que permitió a los móviles policiales iniciar un rastrillaje en la zona.

Poco después, los uniformados identificaron a dos personas que coincidían con la descripción. Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos arrojó una bolsa de nylon negra que contenía varios cartuchos calibre 9 mm. Su acompañante se deshizo de una pistola Bersa calibre 9 mm, de color negro.

Ambos fueron rápidamente reducidos y trasladados a la dependencia policial. Se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las actuaciones por portación de arma de fuego.

Una joven con pedido de captura fue localizada en un supermercado

Horas antes, alrededor de las 13.15, personal policial acudió a una sucursal de La Anónima por un llamado que alertaba sobre un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas en el lugar.

Al arribar, los efectivos identificaron a los involucrados y constataron que una joven de 19 años tenía un pedido de captura vigente desde el 8 de octubre, emitido por el Juzgado Penal a cargo de la Dra. Tedesco.

La mujer fue detenida en el lugar y trasladada a la comisaría, donde quedó alojada a la espera de la audiencia de control de detención.