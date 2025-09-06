Detuvieron a dos delincuentes por atacar al dueño de un comercio en Chubut en la madrugada

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Puerto Madryn, cuando dos hombres atacaron a un empleado de un comercio.

El local está ubicado en la intersección de las calles Manuel T. Alvear y 28 de Julio. El hecho motivó un rápido despliegue policial que culminó con la aprehensión de los agresores en las inmediaciones.

La alerta se dio cerca de las 04:45, a través del sistema de monitoreo que informó la presencia de dos sujetos golpeando al trabajador del comercio. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera constataron daños en la puerta de ingreso y tomaron el testimonio del empleado, quien relató que había sido agredido físicamente y aportó las características de los atacantes.

Con esa información, se montó un rastrillaje por la zona céntrica de la ciudad. Minutos después, en la intersección de Italia y Juárez Celman, personal policial logró ubicar a dos hombres con la descripción señalada por la víctima. Tras ser identificados, fueron capturados y trasladados a la dependencia policial para su correspondiente disposición judicial.

Fuentes de la Unidad Regional Puerto Madryn confirmaron que los detenidos fueron sindicados directamente por el trabajador del comercio como los autores de la agresión. Además, se investiga si tuvieron participación en los daños ocasionados en el acceso al local, lo que podría configurar también un hecho de intento de robo o vandalismo.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir en las próximas horas la calificación legal del hecho y la situación procesal de los involucrados. Por lo pronto, ambos permanecen alojados en sede policial a la espera de las medidas judiciales correspondientes.

Comodoro: sorprendieron a un policía robando productos en un supermercado de Km. 8

Un hecho que generó fuerte repercusión en Comodoro Rivadavia involucró a un agente de la Policía del Chubut, quien fue detenido tras ser sorprendido cuando intentaba robar mercadería de un supermercado. El episodio se registró el jueves 4 de septiembre a las 18:30 en la sucursal de La Anónima del kilómetro 8.

De acuerdo con la información oficial, el efectivo fue capturado en el lugar y la mercadería fue restituida de inmediato al comercio. Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y del juez penal de turno, quienes intervendrán en la causa judicial que se abrió por el hecho.

En paralelo, la propia fuerza provincial adoptó medidas administrativas inmediatas. La Jefatura de Policía dispuso el pase a situación pasiva del empleado, lo que implica su suspensión de las funciones habituales. Además, se le retiraron el arma reglamentaria, el chaleco balístico y el uniforme que le habían sido provistos en el marco de su labor como agente.

Las actuaciones administrativas buscan establecer si el accionar del detenido constituye una falta gravísima dentro del régimen disciplinario policial. En caso de comprobarse la responsabilidad, la sanción prevista es la expulsión definitiva de la institución. De este modo, el proceso interno corre en paralelo a la investigación judicial, que deberá definir la imputación correspondiente y las medidas legales aplicables.