La Policía de Neuquén detuvo este jueves al mediodía a una joven de 27 años en el barrio Los Álamos de Plottier, acusada de haber cometido una estafa mediante un comprobante trucho de pago digital. La mujer era buscada desde julio, cuando engañó a una comerciante local presentando un comprobante falso tras una supuesta transferencia.

Cómo fue la estafa con comprobante trucho

Según informó la Policía, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la dueña de un comercio de Plottier, quien relató que la sospechosa ingresó al local, eligió varios productos y simuló realizar una transferencia a través de una billetera virtual. En realidad, nunca concretó el pago: editó una imagen de un comprobante con el monto correspondiente y huyó con la mercadería, valuada en unos 80 mil pesos.

“La metodología no es nueva, pero sigue siendo utilizada con frecuencia por delincuentes que aprovechan la confianza de los comerciantes”, señalaron desde la fuerza.

Tras la denuncia, los efectivos analizaron cámaras de seguridad del local, recolectaron testimonios y realizaron tareas de inteligencia. En julio, se efectuó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos e indumentaria vinculada al caso, aunque la mujer no fue encontrada en ese momento.

Después de tres meses de seguimiento y rastreo, este jueves fue finalmente detenida por personal de la División Ciberdelito Económico, bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

A disposición de la justicia

La joven fue trasladada al Departamento de Delitos Económicos y quedó detenida en carácter de comunicada, a la espera de la audiencia de formulación de cargos, que se llevará a cabo en las próximas horas.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento “representa un nuevo avance en la lucha contra las estafas digitales” y subrayaron el trabajo del personal especializado en ciberdelitos, que mantiene una labor constante para investigar fraudes electrónicos y poner a los responsables a disposición de la justicia.