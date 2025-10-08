Detienen a un hombre “in fraganti" mientras atacaba una Hilux con escombros en Comodoro

Un episodio de vandalismo ocurrido durante la tarde de este martes en un barrio de la zona sur de Comodoro Rivadavia culminó con la rápida detención del autor del hecho, gracias a la combinación de la tecnología de vigilancia privada y el despliegue de la policía.

El propietario de una camioneta Toyota Hilux pudo observar en vivo, a través de las cámaras de seguridad de su domicilio, cómo un individuo atacaba su vehículo con trozos de escombros.

Según informó la policía de Chubut, el incidente se registró alrededor de las 14:20 horas, cuando un ciudadano se presentó en la guardia de la Comisaría Seccional Séptima para denunciar que un hombre estaba provocando daños intencionales a su camioneta, una Toyota Hilux de color gris plata, que se encontraba estacionada en la vía pública sobre la calle Claveles.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

Alerta en tiempo real y aprehensión in fraganti

Lo que distinguió a este suceso de otros similares fue la forma en que se descubrió. El damnificado, mientras se encontraba en el interior de su vivienda, monitoreaba sus cámaras de seguridad y observó la secuencia completa. En las imágenes veía a un sujeto, vestido con una remera negra y un pantalón gris, que recogía escombros de la calle y los arrojaba violentamente contra la carrocería de su vehículo.

Sin perder un instante, el hombre dio aviso a la dependencia policial de su jurisdicción. Inmediatamente, una comitiva de la Seccional Séptima se dirigió al lugar indicado. Al arribar, los efectivos se encontraron con la escena en pleno desarrollo: un hombre, cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por el denunciante, se encontraba junto a la camioneta con trozos de cascotes en sus manos, en evidente actitud de continuar con el ataque.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Ante esta situación de flagrancia, el personal policial procedió a la aprehensión del individuo, identificado con las iniciales B.D.E., de 32 años de edad. El sujeto no opuso resistencia y fue trasladado a la dependencia policial para dar inicio a las actuaciones correspondientes.

La causa judicial y los próximos pasos

Una vez en la comisaría, el aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá calificar legalmente el hecho e iniciar el proceso judicial. Conforme al Código Penal Argentino, el individuo enfrentará una causa por el delito de "daño", tipificado en el Artículo 183, que sanciona a quien "destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble [...] total o parcialmente ajena".