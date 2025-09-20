En la madrugada de este sábado, la Policía del Chubut realizó una serie de allanamientos en distintos barrios de Trelew en el marco de la investigación por el homicidio del mecánico Jonatán Pablo Prim, asesinado por error mientras trabajaba en la puerta de su casa junto a sus hijos.

Los operativos comenzaron a las 6 de la mañana, bajo la coordinación de la Subcomisaría del barrio INTA y contaron con la participación de personal del GEOP, la División Canes, Policía Científica y efectivos de la Comisaría Tercera.

Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre identificado como S.A.M., señalado como sospechoso y ahora imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El acusado permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención que se celebrará en los próximos días.

El primer operativo se llevó a cabo en un domicilio de la calle Corcovado, entre Paso de Indios y Río Negro. Allí se incautaron tres teléfonos celulares: un Samsung A06, un Motorola G13 y un Samsung A32.

En una vivienda de la calle Cholila, donde se encontraba el investigado junto a su pareja y tres hijos, se secuestró indumentaria vinculada a la causa, entre ellas un pantalón corto negro, un par de alpargatas, una campera gris y roja con capucha y un pantalón corto gris. La vestimenta quedó en manos de Policía Científica para pericias. También se incautaron los celulares del sospechoso y de su pareja.

Otro allanamiento se concretó en una propiedad de la calle Remedios de Escalada, donde se secuestró documentación vinculada a un vehículo Ford EcoSport y un teléfono celular Motorola. En una chacra de la calle Las Norias se halló un arma de fuego calibre .22, cinco cartuchos de escopeta y un teléfono celular Motorola.

La investigación también derivó en un domicilio de la calle Costa Rica, donde se secuestró una moto Corven 110 cc sin dominio colocado, documentación correspondiente, un portallaves Sparco y tres dispositivos móviles.

Finalmente, en una vivienda de la calle Daleoso se encontraron varios cartuchos de distintos calibres, entre ellos de 7,65 mm, 28 mm y otros con inscripciones específicas, que quedaron bajo análisis pericial.

El detenido S.A.M. quedó imputado como presunto autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego que terminó con la vida de Prim. La causa, iniciada en la Subcomisaría del barrio INTA, continúa en etapa de investigación con los elementos secuestrados que serán sometidos a pericias.

UN CRIMEN QUE CONMOCIONÓ A TRELEW

El ataque ocurrió la tarde del lunes 8 de septiembre en la calle Gualjaina al 400, en el barrio Los Pensamientos, cuando dos individuos que circulaban en una moto blanca se detuvieron frente al taller improvisado donde Jonathan trabajaba a diario.

Sin mediar palabra, dispararon a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en su torso, ingresando por la axila derecha y provocándole heridas de extrema gravedad.

En ese momento, la víctima estaba acompañado por sus hijos, quienes presenciaron la brutal escena. Fue uno de ellos quien lo trasladó de urgencia en una camioneta particular hasta el hospital. “Cuando llegamos ya había fallecido”, contó entre lágrimas.

El hecho generó indignación en la comunidad. Soraya Prim, hermana de la víctima, señaló demoras en la investigación y pidió avanzar en la detención de los responsables. “Dejen de ponerles seguridad en la puerta protegiendo a esas mugres. Asesinos, delincuentes, narcos”, denunció.

Finalmente, este sábado se realizaron múltiples allanamientos y se detuvo a un sospechoso. “Condena social, condena por la divinidad, condena en la cárcel y condena en su consciencia cada vez que apoye su cabeza en la almohada a la hora de dormir. Justicia divina”, escribió la hermana del mecánico tras conocerse la noticia.