Un operativo policial en Neuquén capital terminó con la detención de dos jóvenes acusados de usurpar una vivienda vinculada a un resonante caso judicial. El inmueble pertenece a la mujer que, días atrás, fue detenida e imputada por la tortura y mutilación sufrida por un joven, hecho que generó gran repercusión en la región.

La denuncia anónima y el operativo

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico anónimo que alertaba sobre la ocupación ilegal de la casa. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de tres jóvenes: dos mayores y un menor de edad, quienes reconocieron que no tenían dónde alojarse.

Durante el diálogo con los ocupantes, éstos autorizaron el ingreso de los uniformados, que en el interior hallaron un arma de fuego y elementos cortopunzantes.

Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025

Secuestro de armas y detenciones

En presencia de un testigo, la policía procedió al secuestro de un cañón de escopeta sin numeración visible y de dos cuchillos de gran tamaño, que quedaron bajo cadena de custodia.

Por orden judicial, los dos mayores fueron detenidos y trasladados a la comisaría, mientras que el menor quedó bajo el resguardo de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, con intervención del área de Desarrollo Social.

La fiscalía interviniente dispuso la restitución del departamento a familiares de la propietaria. En horas de la tarde, éstos recibieron las llaves del lugar para recuperar la posesión del inmueble.