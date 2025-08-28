Detectaron en Rawson un camión con alimentos y mercadería irregular proveniente de La Matanza

En un operativo conjunto realizado en el barrio Roca, la Policía del Chubut y el área de Bromatología de la Municipalidad de Rawson, incautaron un cargamento de frutas, verduras y otros productos que eran transportados sin habilitación sanitaria. La mercadería estaba oculta entre electrodomésticos e indumentaria.

El procedimiento se concretó tras un aviso policial que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona. Al llegar, los inspectores de Abasto y Bromatología detectaron un camión tipo semi contenedor que descargaba su carga en dos vehículos trafic, todos sin las autorizaciones requeridas. La maniobra despertó sospechas porque, además de alimentos frescos, los transportes trasladaban en simultáneo artículos de otra índole, como electrodomésticos e indumentaria, lo que representaba una clara intención de ocultar la mercadería.

La secretaria de Hacienda municipal, Macarena Flamarique, estuvo presente durante la intervención junto a los inspectores y efectivos policiales. Según explicó la coordinadora de Abasto y Bromatología, Johana Araujo, ninguno de los vehículos contaba con la documentación sanitaria obligatoria: ni habilitación, ni constancias de desinfección, ni hoja de ruta. Además, provenían de La Matanza, lo que generaba mayor preocupación por la falta de controles interjurisdiccionales.

La funcionaria detalló que los productos incautados fueron decomisados y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Municipales, en cumplimiento de la normativa vigente. “Los alimentos estaban ocultos debajo de los electrodomésticos, lo que deja en evidencia la intención de evadir los controles. Este tipo de prácticas no solo incumple las normas, sino que también representa un riesgo para la salud pública”, sostuvo Araujo.

En este sentido, recordó que la ordenanza municipal N° 8980 establece la prohibición del ingreso de mercaderías al ejido de Rawson por ruta 7. El acceso debe realizarse exclusivamente por ruta 25 y con vehículos habilitados que cuenten con la hoja de ruta sanitaria al día. El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones económicas y la retención de los productos.

Desde la Municipalidad remarcaron que este tipo de operativos no solo buscan fiscalizar y sancionar, sino también concientizar a los comerciantes y transportistas sobre la importancia de cumplir con la normativa. “La habilitación es un trámite sencillo, con costos mínimos, que garantiza la trazabilidad de los alimentos y, en definitiva, la seguridad de los consumidores”, explicó Araujo.

La presencia de alimentos frescos trasladados junto con electrodomésticos e indumentaria refuerza la preocupación de las autoridades por la falta de higiene y el riesgo de contaminación cruzada. En ese sentido, remarcaron que los productos decomisados no podrán ser reinsertados en el circuito de comercialización y que serán descartados bajo las condiciones establecidas por la normativa sanitaria.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Rawson.