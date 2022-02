La vicedirectora del Colegio Perito Moreno de Comodoro Rivadavia, Verónica Páez, relató a ADNSUR que se enteró de la realización de una fiesta clandestina en el establecimiento luego de que le mostrarán fotos de Instagram.

“Fui a la institución y me encuentro con todo este desorden que habían provocado y daños sobre todo”, precisó tras señalar que destruyeron escritorios, bancos, sillas y, parte del mobiliario de la escuela. Pero además dañaron los cristales de las vidrieras donde están los trofeos y los recuerdos de la histórica institución educativa.

“Pintaron los monumentos dentro de la escuela y también bancos con aerosol, con palabras con mucha violencia, así que hubo que despintar y limpiar”, detalló.

Dolor en el ámbito educativo por la muerte de la docente comodorense Ana Conci

“No fue una fiesta sino un hecho vandálico más en la escuela”, aseguró la vicedirectora

Páez manifestó que en las fotos de quienes participaron en la “fiesta” había presencia de humo y según pudieron corroborar, fue generado con la apertura de los matafuegos. “Todo desparramado, roto y tirado. Fue un hecho vandálico. Si hubiera sido una fiesta hubiera sido otra cosa, porque no se rompe y no se destruyen cosas. No hubo bebidas ni gaseosas”, dijo tras agregar que si bien tienen alarma “no se activó”.

SIN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Por lo sucedió se radicó una denuncia policial y se espera que alguien pueda brindar algún dato para encontrar a los responsables, ya que la escuela no cuenta con cámaras de seguridad que permitan identificarlos.

“Estamos pidiendo y hemos pedido después de lo ocurrido (femicidio) con Daniela Velasco en inmediaciones de la escuela. Igual ya ha pasado de que han entrado y no se encuentra nada. Sería importante tener cámaras y cerrar la zona del playón”, concluyó.