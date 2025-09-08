La polémica alrededor del despido de un chofer de motoniveladora en la Municipalidad de Villa La Angostura generó un fuerte debate, ya que el trabajador fue separado de su cargo por presuntamente “dormir una siesta” durante su horario laboral.

Este episodio, que involucra decisiones del intendente Javier Murer y el sindicato ATE, pone en evidencia tensiones entre el Ejecutivo municipal y los empleados estatales sobre las condiciones laborales y los procesos disciplinarios.

EL DESPIDO DEL CHOFER Y LA VERSIÓN OFICIAL

El conflicto comenzó cuando el chofer de una motoniveladora municipal fue acusado por el gobierno local de haberse ausentado de sus tareas en plena jornada laboral. Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Según fuentes oficiales replicadas por Diario Andino, el trabajador comenzó su turno a las 7 de la mañana, pero en horas del mediodía, aproximadamente entre las 12 y las 15 horas, habría parado la máquina para “dormir la siesta”.

Esta situación motivó la adopción de la resolución 1185, firmada por Sergio Álvarez, director de Servicios Públicos, y Rubén Otranto, secretario del área. La resolución dejó sin efecto la designación indefinida que el chofer tenía desde septiembre, retirándole su responsabilidad como operador de máquinas viales. Desde el municipio se argumentó que la medida responde a una falta grave en el cumplimiento del horario y las responsabilidades laborales.

LA RESPUESTA DEL SINDICATO ATE Y LA CONTROVERSIA EN VILLA LA ANGOSTURA

Sin embargo, la versión del sindicato ATE de Villa La Angostura dista mucho de la oficial. Nicolás Vejar, secretario general de ATE en la localidad, sostuvo en diálogo con LMNeuquén que la resolución carece de fundamentos y que el acta oficial no menciona en ningún momento que el despido se haya debido a un descanso durante la jornada.

Para el gremialista, la sanción parece más una “decisión arbitraria y persecutoria” que una acción basada en pruebas concretas. También cuestionó que no se haya convocado a la Junta de Disciplina (JACAD), que es la instancia que debería intervenir ante eventuales faltas de los trabajadores municipales, ni se haya seguido el protocolo del programa municipal de calidad de vida laboral.

Vejar remarcó que el sindicato no está en contra de las sanciones ni de que se investiguen las conductas inadecuadas, pero reclamó que, para tomar medidas drásticas como cesantías, es imprescindible respetar los procesos administrativos y garantizar el derecho a la defensa del empleado. En este contexto, argumentó además que la falta debe estar probada para justificar la suspensión o pérdida del cargo, ya que una decisión intempestiva afecta directamente a la familia del trabajador y su sustento, sobre todo en un contexto económico difícil.

“La falta tiene que estar comprobada y tiene que haber una investigación previa antes de bajarle el sueldo a un trabajador. Esto golpea directamente a la familia, al bolsillo con el que se lleva el plato de comida a la casa. Y hoy la situación económica está durísima; no se puede tomar una decisión así tan a la ligera”, sentenció.

El conflicto no es solo un enfrentamiento administrativo, sino que se inscribe en una disputa política más amplia entre el Ejecutivo local, liderado por Javier Murer (Frente Neuquinizate), y el gremio ATE, que denunció una política de persecución y despidos irregulares en el municipio.