El conflicto laboral tuvo como protagonista a un trabajador del sector petrolero con más de una década de antigüedad, cuyo desempeño fue acumulando sanciones a lo largo del tiempo. Según el expediente judicial, la relación laboral había comenzado en octubre de 2013, pero los registros de la empresa mostraron reiteradas llegadas tarde, ausencias injustificadas y violaciones a normas de seguridad.

En marzo de 2020, el empleado fue suspendido cinco días por retirarse sin autorización un domingo; en septiembre, recibió siete días de suspensión por llegar tarde de forma reiterada; y en diciembre, catorce días por ausencias sin aviso. También se constató una advertencia formal en enero de 2020 por incumplir la política interna de conducción segura. Las firmas de las notificaciones fueron sometidas a pericia caligráfica, confirmándose que pertenecían al trabajador.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

El episodio que determinó el despido

La situación se volvió insostenible tras dos ausencias consecutivas sin aviso y nuevos reportes de conducción a exceso de velocidad registrados en marzo y abril del mismo año. El sistema interno de monitoreo de flotas detectó doce episodios graves de exceso de velocidad durante el horario laboral.

Para la empresa, estas conductas representaban una violación directa a las normas de seguridad operativa y ponían en riesgo tanto al trabajador como a terceros. Ante ese escenario, la compañía decidió el despido directo, invocando causas justificadas bajo el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La defensa del trabajador y las pruebas del juicio

En su demanda judicial, el trabajador negó los hechos y afirmó que los registros de velocidad no le correspondían, argumentando que su usuario pudo haber sido utilizado por otra persona. Sostuvo además que siempre avisó sus ausencias y reclamó el pago de indemnizaciones, alegando que la medida había sido arbitraria y desproporcionada.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Sin embargo, las pericias informáticas ordenadas durante el juicio comprobaron que la llave de tacógrafo —instrumento que registra la velocidad y la identidad del conductor— pertenecía exclusivamente al trabajador, sin evidencia de uso por terceros. A su vez, un informe de la empresa de seguridad del predio certificó que no ingresó a su lugar de trabajo los días en cuestión.

Con estos elementos, el tribunal consideró probadas las inasistencias y verificada la conducta imprudente.