Desperfecto eléctrico y destrucción total: se incendió una camioneta en la ruta 151

El episodio ocurrió pasadas las 14:15 de este lunes sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 4,5, en dirección sur-norte, cerca del acceso a Cipolletti. Una camioneta Volkswagen Amarok comenzó a emanar humo desde la guantera, lo que derivó en un incendio total del vehículo minutos después.

En la camioneta viajaban una pareja de adultos mayores de Cinco Saltos, que lograron salir a tiempo, aunque el hombre sufrió quemaduras leves en las manos al intentar sacar objetos del interior. Según informaron los bomberos, el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico en el tablero.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti llegó al lugar y logró controlar el incendio cerca de las 15 horas, aunque la camioneta quedó completamente destruida. En el operativo también colaboró personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que asistió con el ordenamiento del tránsito hasta que se despejó la zona.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Una tarde con tres incendios en simultáneo

Mientras los bomberos de Cipolletti combatían el fuego sobre la Ruta 151, otros focos se desataron en Allen y Cinco Saltos, generando una tarde de intensa actividad para los servicios de emergencia del Alto Valle.

Incendio rural en Cipolletti

El primer siniestro se inició a las 13:50 en el sector María Elvira, sobre la chacra N.º 14, en la calle 12 del área rural cipoleña. Una dotación del cuartel local trabajó en el lugar y logró extinguir las llamas en un área de unos 30 por 5 metros de pastizales. Las tareas concluyeron pasadas las 14:50 sin personas heridas ni daños en viviendas.