En una investigación conjunta entre la Superintendencia de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires y la División de Investigaciones Criminales de Córdoba, se descubrió y desmanteló un taller clandestino dedicado a la fabricación ilegal de chapas patentes vehiculares e institucionales falsas.

Esta operación evidenció una compleja red que fabricaba y distribuía estos documentos en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país, aprovechando la alta demanda generada por demoras en la entrega de patentes oficiales.

FABRICABAN Y VENDÍAN PATENTES TRUCHAS EN TODO EL PAÍS POR FACEBOOK

El centro de producción se encontraba ubicado en el barrio Pueyrredón, en Córdoba, donde las autoridades incautaron cientos de chapas listas para su venta, equipamiento industrial de impresión y troquelado, y documentación vital para avanzar en la causa.

La investigación tomó relevancia tras detectar que estas patentes falsas se comercializaban abiertamente a través de la plataforma Marketplace, con vendedores que ofrecían el servicio de confección “idéntico” a los originales y envío directo a domicilio, simplificando la maniobra para quien adquiriera el producto.

Este negocio ilegal, naciente a partir de las dificultades para obtener una chapa oficial en tiempo y forma, llegó a generar ingresos de hasta 50 mil pesos por unidad, especialmente en zonas con alto déficit de provisión oficial. Los investigadores continúan trabajando para esclarecer qué volumen manejaba esta red y si existen otros talleres implicados en la elaboración clandestina de patentes falsificadas.

LA MECÁNICA DEL FRAUDE

El procedimiento contó con allanamientos simultáneos en Quilmes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el taller central en Córdoba. El operativo permitió incautar no solo las patentes listas para la venta sino también los insumos y la maquinaria sofisticada necesaria para reproducir con exactitud las chapas oficiales.

Según fuentes oficiales, la estrategia de comercialización se sostenía en la promesa de un producto “idéntico”, con los compradores enviando simplemente los datos del dominio y la dirección deseada para recibir el pedido en el hogar.

Las autoridades explicaron que el negocio se fortaleció a partir del aumento de la demanda motivada por las largas esperas para obtener patentes legales, una cuestión particularmente sensible en Buenos Aires. El precio del producto ilegal fluctuaba entre 40 mil y 50 mil pesos, cifras que muestran el atractivo económico detrás de esta maniobra ilícita.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad demoraron a dos personas para su identificación en el marco de la causa, aunque no se ordenaron detenciones formales. La pesquisa judicial sigue abierta, con un fuerte interés en determinar la existencia de otras estructuras o talleres que participen en esta cadena ilegal.

El Ministerio de Justicia de Argentina confirmó la normalización total del sistema de distribución de chapas patentes para vehículos, marcando el fin de una crisis que afectó por casi dos años la entrega y producción de matrículas automotoras en todo el país.

Esta regularización llega en un momento clave, debido al notable aumento en la venta de autos 0 km, y establece un marco claro para que todos los propietarios puedan contar con la documentación completa sin demoras.

Desde la cartera de Justicia detallaron que, tras un intenso operativo de distribución y reposición, todos los Registros Automotores de las distintas jurisdicciones cuentan con un stock renovado y suficiente para abastecer la demanda actual. Esto representa un avance significativo respecto a la situación crítica de 2023, cuando la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la concentración de la producción en un único proveedor estatal provocaron un severo desabastecimiento que generó inquietud entre los nuevos propietarios y el sector automotor en general.

Para facilitar el trámite, el Ministerio informó que tanto los conductores como las fuerzas de seguridad pueden acceder a un sistema en línea de verificación para comprobar si la chapa ya está disponible para su retiro en el Registro Automotor correspondiente.

La legislación vigente establece que circular sin la chapa patente colocada y vigente es una infracción grave que puede sancionarse con multas que alcanzan los 800.000 pesos.