Esta martes, se dio a conocer una triste historia que tiene como protagonista a una abuela de Caleta Olivia, Santa Cruz, que denunció a una de sus nietas y su pareja, quienes maltratan de forma constante a su bisnieto. A raíz de esta situación, solicitó que le restituyan la tenencia.

La mujer aseguró que mientras convivía con ella, el pequeño estaba "bien alimentado, vestido y educado". Sin embargo, un día mientras estaban conectando el servicio de Internet en su domicilio, llegó la nieta, a quien "crió con mucho amor" y se llevó al nene, amenazándolo con una zapatilla.

Luego, "salí corriendo y me dijo que a la noche se lo traigo. Me fui a la policía de la Familia, hice la denuncia y me mandaron a la defensoría. Avisé a todos lados, yo necesito sacar a mi nieto

"El nene los veía y se orinaba de miedo. Todos saben que yo lo he criado. Ambos son alcohólicos, el muchacho le pega a la chica, el niño no puede estar ahí. Ya lo llevé a una doctora y le encontraron marcas, signo de violencia. Le pegaban con un cinto en la cabeza, tiene quemaduras por cigarrillos", agregó.

Lo que busca la abuela es que "me restituyan al nene, estoy con el papá de él, está desesperado. No sabemos qué le está pasando ahora. Él hace 12 días no va al jardín, ha desaparecido, nunca faltó. Está su guardapolvo, sus zapatillas esperándolo en la casa, por qué no hacen justicia cuando tienen que hacer", dijo entre lágrimas en diálogo con Canal 2 de Caleta Olivia.

"Le van a seguir pegando, lo tenían a golpes. Pedí ayuda en todos lados, ya no sé a donde tengo que ir. Estamos muy apenados, acá tiene su cama, sus juguetes, su bicicleta, todo. Ella nunca le dio amor como madre, tengo miedo que el vago me lo mate, me lo viole", agregó.

Por último, solicitó la colaboración de los habitantes de la ciudad del Gorosito. En caso de tener información, pidió que se comuniquen al 4856761-2974728888.