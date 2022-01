Desfiguraron a golpes a una abuela de 70 años para robarle: "Me pedían dólares"

Una jubilada de 70 años fue golpeada y asaltada el sábado por dos adolescentes y un hombre que la sorprendieron mientras dormía en su vivienda de la localidad bonaerense de San Martín.

La mujer dijo que dos de los asaltantes eran "muy chiquitos", que “hicieron inteligencia” los días previos y que “tenían un dato equivocado” ya que solo "querían dólares" que ella no poseía.

“Hace un mes y medio me llamaron con la voz de mi nieta y me pidieron dólares. El miércoles vino un chico, tocó timbre y me preguntó dónde queda el Pancho 46. A los 15 minutos volvió y me dijo que estaba perdido. Ahí me estaban espiando, ahora lo relaciono”, relató este lunes por la mañana.

La jubilada sostuvo que nunca imaginó que le “podía pasar una cosa así” y que los delincuentes “buscaban dólares”. “Para mí, tenían información, por eso sacaron la cocina y rompieron el placard. Alguien le dio el dato equivocado”, señaló en diálogo con el canal LN+.

En una entrevista con TN, la mujer indicó que "Torcieron las rejas y entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como de unos 40".

Durante el tiempo que estuvieron los delincuentes en su casa "juntaron todo lo que pudieron" y que "querían dólares", remarcó. "Pedían dólares. Lo único que yo tengo era todo mi aguinaldo y medio sueldo porque quería este mes pintar la casa", sostuvo.

Según expresó, los asaltantes se llevaron además un tacho de pintura, un paraguas, dos relojes, ropa, su documento de identidad, y los carnet de vacunación contra el Covid-19, del PAMI y la tarjeta Sube para viajar.