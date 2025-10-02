Desesperante: un nene dejó de respirar en pleno cumpleaños y fue salvado por la policía

Lo que era un domingo de celebración familiar en el barrio Anahí Mapu de Cipolletti se transformó en un verdadero calvario para la familia de Enzo, un nene de 1 año y 2 meses, que de manera repentina dejó de respirar y quedó inconsciente.

El episodio ocurrió en el cumpleaños de su tío, Matías, en la casa de los abuelos. En medio de los juegos, el pequeño se descompensó y comenzó a ponerse morado. Fue su propio tío quien advirtió que algo andaba mal y dio la voz de alerta.

La carrera contra el tiempo

Su mamá, Belén, tomó al niño en brazos y salió desesperada a pedir ayuda. “Me subí a un auto y les pedí que me llevaran al hospital, pero al ver la comisaría 45 decidí bajarme ahí”, relató la mujer, que revivió aquellos segundos cargados de angustia.

En la unidad policial, la oficial Carla y su compañero Miguel detectaron que el niño no tenía signos vitales. De inmediato comenzaron a practicarle maniobras de RCP. Carla pidió una ambulancia, pero decidió no esperar y trasladar al pequeño en una camioneta de la fuerza.

Durante el trayecto, la mamá solo repetía una súplica: “Dios, revivímelo”. Fue en ese momento cuando, gracias a las maniobras, el nene reaccionó levemente. “Carla me dijo ‘mamá, tranquila, está con nosotros’, y al llamarlo por su nombre, me miró sin fuerzas”, recordó Belén.

El ingreso al hospital y la recuperación

En el hospital local lo recibieron de urgencia, le colocaron oxígeno y los médicos lograron estabilizarlo tras varios minutos críticos. Finalmente, el pequeño reaccionó y volvió a llorar, confirmando que estaba fuera de peligro.

Aunque inicialmente le dieron el alta el mismo día, la madre pidió que quedara en observación algunas horas más por temor a que se repitiera el episodio.

Hoy, Enzo es un niño sonriente y vivaz, pero su familia sigue atenta. Los médicos ordenaron estudios complementarios, entre ellos un electrocardiograma y consultas neurológicas, para determinar las causas del episodio.

Una rifa solidaria para costear estudios

Belén, que trabajaba como empleada doméstica, decidió suspender sus actividades para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo. Esto le genera dificultades económicas, por lo que lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos médicos.

“Estoy haciendo una rifa con seis premios. La publico en Facebook y en mis estados. Cualquier ayuda es bienvenida”, expresó la mujer, que también compartió su número de contacto para quienes quieran colaborar.