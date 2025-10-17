Desesperada búsqueda en la Patagonia: no hay rastros de Inés Zilli desde el 15 de octubre

La comunidad de Catriel se encuentra en vilo tras la desaparición de Inés Zilli, una mujer de 39 años que fue vista por última vez el miércoles 15 de octubre alrededor de las 22 horas. Desde entonces, no regresó a su domicilio, y este viernes el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro emitió una alerta oficial, poniendo en marcha el protocolo de búsqueda de personas.

Cómo vestía y qué se sabe hasta ahora

Según informaron las autoridades, al momento de su desaparición Inés vestía un jean azul, campera violeta y zapatillas negras. La mujer es de contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene tez blanca, ojos verde claro y cabello castaño, lacio y largo hasta la cintura. Como seña particular, posee un tatuaje de un árbol de la vida en el antebrazo derecho.

Hasta el momento, no se registraron indicios claros sobre su paradero, aunque la Policía de Río Negro realiza rastrillajes y entrevistas en distintos sectores de la ciudad y zonas rurales cercanas.

El operativo está coordinado por el Ministerio Público Fiscal junto a personal policial de la Unidad 9ª de Catriel, brigadas de búsqueda, bomberos voluntarios y agentes de Criminalística. Se trabaja bajo el protocolo provincial de búsqueda urgente, que incluye la difusión de su imagen en medios y redes oficiales para ampliar el alcance del pedido de colaboración.

Pedido de ayuda a la comunidad

Las autoridades y familiares de Inés Zilli apelan a la solidaridad de los vecinos y solicitan que cualquier persona que tenga información o haya visto algo comunique de inmediato al 911 RN Emergencias o a la dependencia policial más cercana.

El MPF reiteró que toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda y reconstruir el recorrido de las últimas horas en que se la vio con vida.