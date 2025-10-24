Desesperada búsqueda en el Lanín: dos andinistas se extraviaron en una zona no habilitada

La búsqueda de dos personas desaparecidas en el volcán Lanín se reanudó este viernes con la participación de brigadistas, guías de montaña y apoyo aéreo, luego de una intensa jornada que se extendió durante toda la noche del jueves sin resultados positivos. Las autoridades confirmaron que los extraviados se encontraban en la cara sur del macizo, un sector cerrado al público y considerado de alto riesgo por su topografía y condiciones climáticas.

El Parque Nacional Lanín activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate (SAR) al recibir el aviso de que dos personas habían perdido contacto mientras ascendían por una zona no habilitada.

Desde la madrugada, tres cuadrillas del equipo ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) —integradas por diez agentes— se desplazaron al área señalada. A ellos se sumaron guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), quienes intentan acceder a la zona de la colada para realizar una búsqueda visual directa.

Las autoridades advirtieron que el pronóstico meteorológico es adverso, ya que se espera el ingreso de un frente frío que traerá nevadas, fuertes vientos y reducción de visibilidad por viento blanco. Esto complica el trabajo de los rescatistas y pone en riesgo la supervivencia de los andinistas si permanecen a la intemperie.

Durante la madrugada, un helicóptero privado con dos aeroevacuadores realizó dos sobrevuelos en la zona, aunque no fue posible visualizar ni acercarse al lugar debido a las condiciones climáticas.

Cierre del volcán y de accesos por seguridad

Ante la complejidad del operativo, el Parque Nacional Lanín dispuso el cierre total del volcán hasta nuevo aviso, suspendiendo todas las actividades de ascenso y trekking. También se cerró la Ruta Provincial 61, que conecta con el lago Huechulafquen, para garantizar el desplazamiento seguro de los equipos de emergencia.

“El objetivo es priorizar la seguridad tanto del personal de rescate como de los visitantes”, indicaron desde la administración del parque.

Las tareas de búsqueda continuarán a lo largo del día con refuerzo de personal y equipamiento técnico, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan un mayor alcance visual desde aire y tierra.