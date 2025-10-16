Desesperada búsqueda en Cipolletti: una mujer de 44 años está desaparecida desde el lunes

La comunidad de Cipolletti se encuentra movilizada por la desaparición de Ana María Mora, una mujer de 44 años que fue vista por última vez el lunes 13 de octubre, alrededor de las 9:30 de la mañana. Desde entonces, su familia no volvió a tener contacto con ella, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía local y la Policía de Río Negro, que desplegaron un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, Ana María tiene domicilio en el barrio Villarino y podría desplazarse en una motocicleta Gilera Sahel de 150 cc, color roja, con patente A088QDY.

Activaron el protocolo provincial de búsqueda

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti confirmó que se activó el protocolo provincial de búsqueda de personas, con la participación de diversas unidades policiales, brigadas especiales y áreas técnicas de investigación. Los agentes trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de realizar entrevistas a familiares, vecinos y allegados que puedan aportar información sobre sus movimientos previos a la desaparición.

Las autoridades indicaron que se analiza toda la información digital disponible, incluyendo registros telefónicos y redes sociales, para reconstruir las últimas horas conocidas de la mujer.

Características físicas y vestimenta

El Ministerio Público difundió la descripción completa de Ana María Mora para facilitar su identificación.

Edad: 44 años

Altura: 1,62 metros

Contextura: robusta

Tez: trigueña

Cabello: negro, largo

Ojos: oscuros

Vestimenta al momento de ausentarse: calza negra y remera blanca.

Operativo en distintos puntos de Cipolletti

Desde el lunes por la tarde, equipos policiales realizan rastrillajes en áreas rurales, zonas ribereñas y caminos de acceso al casco urbano. En paralelo, se distribuyeron afiches con su imagen y datos personales en hospitales, terminales de colectivos, estaciones de servicio y comercios de alta circulación, con el fin de recabar testimonios de posibles testigos.

Fuentes policiales confirmaron que hasta el momento no se registraron hallazgos ni rastros de la motocicleta, aunque las tareas de búsqueda se mantienen activas y coordinadas con el Ministerio Público Fiscal.