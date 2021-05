La búsqueda de Yessica Franco, la joven de 15 años desaparecida en Las Heras, puso en alerta a toda la provincia de Santa Cruz y también a Chubut por su cercanía con dicha localidad.

La menor se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de mayo del 2021, y desde ahí se desconoce su paradero. Según detallan, es de tez trigueña, tiene cabello castaño largo, mide aproximadamente 1,70 metros y es de contextura delgada.

El pedido de búsqueda fue emitido por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Santa Cruz, como así también por la Municipalidad de la localidad de Las Heras.

"Vecinos, les pedimos colaboración en la difusión y búsqueda de Yessica Franco. Desde nuestro lugar estamos cooperando de todas las maneras posibles para dar con su paradero", señalaron en uno de sus posteos.

Personal de las Comisarías Primera y Segunda, Protección Civil y Bomberos voluntarios la busca dentro y fuera del ejido urbano, este lunes la comunidad lasherense se reunió una vez más para hacer una “velada” afuera del Juzgado de Instrucción N° 1, donde pidieron la aparición con vida de Yesica.

“Él golpeaba a mi hermana y ahora sé que también a mi sobrina”, contó Alejandra, la tía de la adolescente a La Opinión Austral. Su hermana mayor contó que no estaba al tanto de la situación que pasaba la jovencita, y que meses atrás pudo localizarla después de años sin saber de ella. “Hace 13 años no la veo ni sé nada de ella, el padre me pasó fotos, pero en persona no la vi más... el jueves (Arnaldo) nos avisó que el lunes a la mañana se había escapado de donde estaba”. La madre, Zulma, murió hace años de un infarto y la joven pide por la aparición de su hermanita.