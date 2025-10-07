En las últimas horas, la ciudad de Río Gallegos está en alerta ante la desaparición de una joven de 17 años. La Policía de Santa Cruz lanzó un pedido urgente para dar con el paradero de Milagros Arroyo, cuya ausencia preocupa a familiares y vecinos.

Esta incógnita mantiene en vilo a la comunidad, que se suma a la búsqueda con la esperanza de encontrarla pronto.

Según informaron las autoridades, la adolescente fue vista por última vez vistiendo jeans verdes y una campera negra. Más allá de esto, los detalles sobre el lugar exacto o las circunstancias en que se perdió contacto con ella no fueron difundidos, lo que añade incertidumbre al caso.

Desde la Policía provincial hicieron un llamado a la solidaridad, recordando que la colaboración de todos es fundamental para esclarecer casos como este.

De esta manera, recomiendan a quienes tengan información, por mínima que sea, comunicarse de inmediato al número de emergencia 911 o acudir a la comisaría más cercana. Además, está habilitada la opción de brindar datos de forma anónima para quienes deseen mantener su privacidad.

La familia que había sido vista por última vez mientras se trasladaba desde Puerto San Julián hacia la estancia “Don Raúl”, ubicada en una zona rural de Perito Moreno, fue hallada en perfecto estado de salud en las últimas horas, tras una intensa búsqueda.

El gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, había solicitado a la comunidad colaboración para dar con Silvia Erichsen, Luis Martín Paredes y su hijo, quienes se encontraban de viaje por la provincia y no habían podido ser ubicados.

La familia viajaba en una camioneta Chevrolet S10 doble cabina, color blanca. El último contacto conocido se había producido cuando estaban en viaje hacia la estancia. Desde ese momento no habían tenido más novedades sobre su paradero.

La falta de información sobre su paradero dio inicio a un amplio operativo de búsqueda. Finalmente, las autoridades informaron que la familia fue hallada en la Estancia San Raúl.

Según detallaron fuentes del caso a La Opinión Austral, la familia explicó que había tenido problemas con la conexión de su antena Starlink, lo que los dejó incomunicados durante todo el fin de semana.

La falta de conexión hizo que no pudieran avisar que habían llegado y se encontraban bien, lo que despertó la preocupación en la comunidad y dio origen al operativo de búsqueda. Finalmente, este lunes la Policía logró llegar a la estancia mencionada y comprobar que los tres miembros de la familia se encontraban en buen estado de salud.

