La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn lanzó un pedido urgente de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Karen Jazmín Arandia Tapia, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez el martes 26 de agosto alrededor de las 17.30, cuando se ausentó de su domicilio.

De acuerdo con la descripción oficial, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo de color negro con flequillo, no posee piercings ni cicatrices visibles. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jeans gris oscuro, un buzo negro y zapatillas negras.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda. En ese sentido, recordaron que toda la información recibida se maneja bajo estricta confidencialidad y tiene un valor fundamental para reconstruir los últimos movimientos de la menor.

La Policía del Chubut pidió a la población mantener la atención y reportar de inmediato si se cuenta con algún indicio sobre el paradero de la adolescente. Los canales habilitados son el número de emergencias 101, la comisaría más cercana, el teléfono 280-4562486, o bien mediante un mensaje privado al perfil oficial de la Oficina de Búsqueda de Personas.

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, confirmó que la mujer que llevaba cinco días desaparecida, fue encontrada en perfecto estado de salud.

Desde el área, señalaron que pasadas las tres de la tarde del sábado, la mujer regresó a su vivienda ubicada en el barrio Abel Amaya tras mucho tiempo de preocupación en su entorno familiar.

"Se informa que se deja sin efecto la averiguación de paradero de la ciudadana Máxima Mamani Huaranca, ya que fue localizada por personal de la División. Desde ya, muchas gracias", escribieron en su cuenta de Facebook.