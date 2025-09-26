Desesperada búsqueda de un nene de 9 años que fue retirado de la escuela por el padre y desapareció

Una intensa conmoción y preocupación se vive en la Comarca Andina de la provincia de Río Negro por la desaparición de un niño de 9 años, quien fue visto por última vez el pasado viernes 19 de septiembre.

El menor, identificado como Benjamín Tahiel Ortega, fue retirado de su escuela por su propio padre, quien desde ese momento se encuentra prófugo y sin dar a conocer el paradero de su hijo. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas y solicitó la máxima colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlos.

El inicio de la búsqueda y la activación del protocolo

El caso se originó en la mañana del viernes 19 de septiembre en la Escuela El Cailén, ubicada en la localidad de El Bolsón. Según la información oficial difundida por las autoridades, fue en ese establecimiento educativo donde el progenitor de Benjamín se presentó para retirarlo. Horas más tarde, al no tener noticias de ninguno de los dos y no poder establecer contacto, la familia del niño radicó la denuncia correspondiente, dando inicio formal a la investigación.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el último rastro concreto de Benjamín fue en las inmediaciones de las calles Sobral y Sarmiento de El Bolsón. A partir de ese momento, se perdió todo tipo de contacto. Uno de los datos más alarmantes para los investigadores es que, al momento de la desaparición, se desconocía la vestimenta que el niño llevaba puesta, lo que dificulta las tareas de identificación visual en la búsqueda.

La fiscalía calificó el caso como de suma urgencia y dispuso un amplio operativo que incluye a personal de la policía de Río Negro, la Brigada de Investigaciones y otras fuerzas de seguridad que ya se encuentran trabajando en la zona cordillerana y en los posibles puntos de salida de la provincia. La carátula de la causa se centra en la averiguación de paradero, pero la condición de prófugo del padre agrava el escenario y suma un delito contra la administración de justicia.

Terror y pánico en Comodoro: un colectivo se habría quedado sin frenos y chocó contra varios autos

Los datos del menor y el pedido de colaboración

Para facilitar la colaboración ciudadana, las autoridades difundieron una descripción detallada de los rasgos físicos de Benjamín Tahiel Ortega. El niño tiene 9 años, cabello corto, lacio y de color oscuro. Su tez es trigueña, sus ojos son oscuros y de forma almendrada . Fue descrito como de contextura física media, con un rostro redondeado y mejillas prominentes. La difusión de su imagen se ha viralizado en redes sociales y medios de comunicación de toda la Patagonia, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo.

Desde el Ministerio Público Fiscal se hizo un fuerte llamado a la solidaridad y responsabilidad de los habitantes, no solo de El Bolsón sino de localidades aledañas en Río Negro y Chubut. Se solicita que, ante cualquier dato certero o sospecha sobre el paradero del niño o de su padre, se comuniquen de forma inmediata con las autoridades. Se ha subrayado la importancia de no difundir información falsa o rumores que puedan entorpecer la delicada labor de los investigadores.

Encontraron muerto en un barranco del barrio Padre Corti a un hombre que estaba desaparecido

Para centralizar la información, se habilitaron múltiples vías de contacto. Quienes tengan datos pueden dirigirse a la comisaría más cercana o llamar al teléfono de guardia de la fiscalía descentralizada de El Bolsón, cuyo número es 294 – 4934681. Asimismo, se puede contactar a la guardia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) al 2984 77-3607 o utilizar las líneas de emergencia de Río Negro a través del 911.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial para resolver el caso y garantizar el bienestar de Benjamín. La comunidad permanece en vilo, esperando noticias favorables mientras los rastrillajes y las tareas de investigación continúan sin descanso.

Con informacion de Noticias Argentinas, redactado y editado por un periodista de ADNSUR