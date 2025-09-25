Desesperada búsqueda de un joven de 15 años en Comodoro: lo vieron por última vez en zona norte

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Walter Xavier Peralta, un adolescente de 15 años que se encuentra desaparecido desde este 24 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez en inmediaciones del barrio Padre Corti, en la zona norte de la ciudad. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él, por lo que la fuerza provincial activó el protocolo de búsqueda y difusión de datos.

Walter mide aproximadamente 1,50 metros de estatura, es de contextura delgada y pesa alrededor de 40 kilos. Tiene tez trigueña, cabello corto, lacio y de color rubio, además de ojos marrones oscuros.

Las autoridades solicitaron a toda persona que pueda aportar información comunicarse de manera inmediata con la División Búsqueda de Personas al (297) 154-082600, o bien llamar a los números de emergencia 101/911, o acercarse a la comisaría más cercana.

Desde la Policía remarcaron que toda colaboración de vecinos es clave para avanzar en la localización del adolescente y agradecieron de antemano el apoyo de la comunidad en este tipo de situaciones sensibles.

MENORES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

En Argentina, según la organización Missing Children Argentina, se reciben más de 6 denuncias diarias por desaparición de niños y adolescentes.

Esta cifra, aunque alarmante, representa solo una parte del total: muchas desapariciones no se denuncian de inmediato, lo que sugiere que el número real podría ser incluso mayor.

Ante la desaparición de una persona —especialmente si es menor de edad— en Argentina no hay que esperar 24 horas para denunciar. Estos son los pasos recomendados:

1. Llamar y denunciar de inmediato

Comunicate con el 911 o el 101 (Policía) y aportá todos los datos de la persona desaparecida.

También podés llamar a la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación) o a Missing Children Argentina: 📞 0800-333-5500.

2. Acudir a la comisaría más cercana

Presentar una denuncia formal con: Nombre completo. Edad, fecha y lugar de desaparición. Descripción física (altura, peso, contextura, color de piel, ojos, cabello, cicatrices, tatuajes, etc.). Ropa que vestía al momento de la desaparición. Foto actual.

3. Guardar y entregar pruebas

Fotos recientes (digitales y en papel).

Datos de redes sociales, contactos, direcciones, lugares que frecuenta.

Cámaras de seguridad cercanas.

4. Difusión inmediata

Compartir la foto y datos en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

Usar hashtags como #BuscamosA o #AlertaSofía si es un menor.

5. Seguir en contacto con las autoridades

Preguntar quién está a cargo de la causa.

Anotar el número de expediente.

Actualizar la información si surgen nuevos datos.

6. En caso de menores de edad