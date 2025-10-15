Desesperada búsqueda de Emiliano Evans: desapareció en la Patagonia y lo buscan por todo el país

El caso de Emiliano Evans, un joven de 29 años que vive en El Bolsón y estudia Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), mantiene en vilo a su familia y a las autoridades de Río Negro. Fue visto por última vez el 2 de octubre en el Gimnasio Municipal N° 3 de Bariloche, adonde había viajado para participar de un encuentro académico. Desde ese día, no volvió a comunicarse con sus padres ni amigos.

La Policía de Río Negro confirmó que la denuncia fue realizada por su hermano y que no contaba con teléfono celular, lo que dificultó la localización y el seguimiento de sus movimientos.

El último rastro en Catriel

En el marco de la investigación, los efectivos lograron identificar a Evans en la ciudad de Catriel, a más de 600 kilómetros de Bariloche, antes de que su desaparición fuera denunciada formalmente. Esa pista llevó a ampliar el radio de búsqueda hacia el norte provincial y a notificar a las fuerzas de seguridad de provincias vecinas, ante la posibilidad de que el joven haya continuado viaje hacia Mendoza.

La oficial Gabriela Campilley, de la Comisaría de El Bolsón, explicó que Evans viajaba con su gata, que lo acompañaba en todos sus desplazamientos. “Viajó a Bariloche con su mascota, pero al no permitir el ingreso con animales en el gimnasio donde se hospedaría, decidió retirarse. Desde entonces, no se supo más de él”, señaló la funcionaria policial.

La familia y la denuncia

La denuncia oficial fue presentada en la Subcomisaría 80 del barrio San Francisco de Bariloche. El padre de Emiliano, Marcelo Evans, indicó que mantenían comunicación esporádica, pero que en las últimas semanas su hijo dejó de responder los mensajes, lo que encendió las alarmas. “Hace más de un mes que no tenemos noticias de él. Emiliano siempre fue independiente, pero jamás pasaba tanto tiempo sin comunicarse”, expresó el padre, visiblemente angustiado.