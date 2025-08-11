Un operativo policial y judicial en el barrio San Martín de Viedma terminó con el hallazgo del cuerpo de un hombre que era buscado desde el miércoles. La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, confirm�� además la detención de un sospechoso, mientras el caso avanza con estrictas medidas judiciales.

El procedimiento comenzó este domingo alrededor de las 18:30, cuando la Fiscalía de turno y personal policial ingresaron a una vivienda con autorización judicial. En el interior, encontraron un cuerpo que fue reconocido cerca de la medianoche gracias a un tatuaje, en presencia del juez de garantías, el defensor oficial del detenido y el Gabinete de Criminalística.

Reconocimiento y primeras pericias

Durante la noche, una médica forense examinó el cuerpo en la misma vivienda y dispuso su traslado para la realización de la autopsia este lunes. Este estudio será fundamental para determinar la causa y data de la muerte, información clave para orientar la investigación.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El fiscal a cargo remarcó la relevancia de las pruebas recogidas en el allanamiento, que incluyen pericias científicas y testimonios. Estos elementos serán analizados en las próximas horas para definir los pasos judiciales a seguir.

Operativo en el barrio San Martín

La zona permaneció con fuerte presencia policial durante varias horas para preservar la escena y garantizar la recolección de evidencia. Vecinos del barrio San Martín observaron con sorpresa el despliegue de móviles y efectivos, que se extendió hasta pasada la medianoche.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado confirmando el hallazgo y la detención, y precisó que la investigación sigue en curso con medidas en desarrollo. Las próximas horas serán determinantes para establecer las circunstancias del deceso y el grado de responsabilidad del detenido.