Federico “Fred” Machado, empresario y piloto acusado de lavado de activos, estafa y narcotráfico, tiene fecha definitiva para su extradición a Estados Unidos: el 5 de noviembre. La confirmación llegó mediante una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo fin a un prolongado proceso judicial que se extendió por varios años.

El traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo comercial, bajo un operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días. Machado permanece detenido en Viedma y será entregado a las autoridades estadounidenses luego de la aprobación de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo.

En Texas, el empresario enfrenta cargos por estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y narcotráfico. Su socia ya fue condenada el año pasado a 16 años de prisión, y ahora la justicia norteamericana busca procesar a Machado.

En Argentina, su nombre está vinculado al del diputado José Luis Espert. La investigación local se centra en un presunto lavado de activos por una transferencia de 200.000 dólares que Machado realizó a Espert, además de confirmar que el legislador utilizó aviones de su flota durante la campaña presidencial de 2019.

Machado fue detenido en abril de 2021 en Viedma, tras el pedido de extradición de Estados Unidos. Durante una audiencia, intentó defenderse: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié con eso. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y confié en gente que pensé que eran los buenos, pero eran los malos”.

El próximo 5 de noviembre marcará el inicio de su traslado a Estados Unidos, cerrando un capítulo judicial que mantuvo en vilo tanto a la justicia argentina como a la estadounidense.