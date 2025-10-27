La Ruta Provincial 7 ya cuenta con su primer radar operativo, instalado oficialmente este lunes a la altura del kilómetro 32, en la zona del tráiler de Seguridad Vial. El dispositivo forma parte del plan provincial de control de velocidad que busca mejorar la conducta de los automovilistas y reducir los accidentes en la traza que conecta Neuquén capital con Centenario.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alonso, explicó que el nuevo radar “ya está en funcionamiento” y que su incorporación “representa un paso fundamental hacia un cambio cultural en la forma de conducir”.

Cómo funcionará el sistema

El radar, además de detectar excesos de velocidad, estará integrado a un sistema de software y base de datos que permitirá generar informes en tiempo real sobre el flujo vehicular y las velocidades promedio.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

“Nos va a permitir tener información objetiva y actualizada sobre la circulación, lo que es fundamental para diseñar políticas de seguridad vial más efectivas”, señaló Alonso.

Por ahora, el objetivo no es sancionar, sino medir y analizar el comportamiento de los conductores. Esta información será compartida con áreas como Seguridad Vial y el Observatorio de la Secretaría de Emergencias, para fortalecer la prevención.

Qué pasará con las multas

El funcionario provincial aclaró que no se emitirán multas de inmediato. “En principio no, en los primeros meses nos sirve para trabajar de manera objetiva, con datos fehacientes”, explicó Alonso.

El período inicial servirá como etapa de evaluación y calibración, donde los agentes analizarán el desempeño del sistema y los resultados de las mediciones.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

El radar no busca solamente sancionar, sino concientizar y modificar hábitos de conducción, especialmente en una ruta que concentra alto tránsito y frecuentes siniestros viales.

Más radares en el corredor petrolero

El gobierno provincial anunció que el dispositivo de la Ruta 7 es el primero de una serie de radares fijos y móviles que se instalarán a lo largo de todo el corredor vial que conecta con Vaca Muerta.

La intención es que los conductores mantengan una velocidad prudente en toda la traza, y no solo al pasar frente a los puntos de control.

Actualmente existen dos cámaras en el tramo Neuquén–Centenario, una en el expeaje y otra en el primer puente de la avenida Raúl Alfonsín, aunque aún no están habilitadas para labrar infracciones.