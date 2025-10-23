Descartaron pistas en la búsqueda de Juana y Pedro: las huellas pertenecían a un grupo de “runners”
Autoridades a carga del operativo confirmaron que no existen evidencias de violencia en la camioneta de la pareja, la cual fue encontrada con todas sus provisiones intactas. Los rastrillajes continúan en una zona de extrema dificultad, con más de 200 efectivos, drones con inteligencia artificial y equipos de rappel. Este viernes recorrerán algunos sumideros. “Son terribles, puede haber 10 personas ahí adentro”, indicó el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.
A medida que avanzan los días sin noticias de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja desaparecida en la zona costera de Comodoro Rivadavia, la hipótesis de una pérdida accidental no deja de ser una de las líneas de investigación principal. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, a cargo del operativo de búsqueda, confirmó a la prensa que, hasta el momento, “no se encontraron evidencias objetivas que sugieran la intervención de terceros o un hecho de violencia”.
“Objetivamente, la hipótesis más fuerte es la de la pérdida accidental”, aseguró. Esta afirmación se basa en el minucioso trabajo realizado por la Policía Científica sobre la camioneta de la pareja, hallada el pasado viernes. "La camioneta se procesó en el lugar sin que nadie la toque y no había ningún signo de evidencia violenta. Se trató de buscar manchas hemáticas o algo que nos ilustra sobre la posibilidad de algo violento y no lo hubo", detalló.
Aunque la fiscalía mantiene abierta una investigación paralela por un posible delito, esta posibilidad se debilita con el correr de las horas por la ausencia de huellas de terceros en el interior del vehículo y la dificultad para levantarlas en el exterior debido al viento y la greda de la zona, refuerzan la teoría de que la pareja descendió del vehículo por sus propios medios y se extravió.
Pistas falsas y llamadas anónimas descartadas
Durante el fin de semana, los investigadores debieron comprobar y descartar múltiples pistas que resultaron ser falsas. Una de las más difundidas fue una denuncia anónima realizada a la línea nacional 134, que alertaba sobre “actividad delictual” en la zona de los refugios costeros. Según el llamado, un grupo de personas armadas intentaba cometer robos en el lugar.
Sin embargo, las autoridades relativizaron la denuncia. "Recorrimos toda la zona y no hubo ninguna novedad. Los refugios estaban llenos de gente ese fin de semana", explicaron. Además, calificaron el testimonio del denunciante como “inexplicable”, ya que, si bien afirmó ser una “víctima potencial”, admitió no haber sufrido ningún robo.
También se descartaron otras pistas, como el hallazgo de unas huellas que finalmente pertenecían a un grupo de corredores locales, y un rumor en redes sociales sobre un supuesto avistamiento de la camioneta en la zona del basural de Kilómetro 8. “Se descartó enseguida. Controlamos las cámaras de las posibles rutas de regreso, como el camino a Caleta Córdova o el del Ceresal, y no había ningún indicio de que la camioneta volviera”, sentenciaron desde la investigación.
Un megaoperativo en un terreno hostil
El operativo de búsqueda se despliega en un área geográfica vasta y de extrema complejidad. Unos 200 efectivos rotan en las tareas de rastrillaje, con picos de hasta 140 personas en el terreno en simultáneo. La zona presenta cañadones profundos, terrenos escabrosos y "sumideros" de gran tamaño. “Mañana vamos a ir a algunos sumideros, son terribles, puede haber 10 personas ahí adentro”, anticipó el funcionario.
A las dificultades del terreno se suma la presencia de fauna salvaje. "No descartamos la presencia de pumas, hay muchos en el lugar. De hecho, vimos guanacos grandes arrastrados por los pumas, con signos de muerte reciente", comentó.
Para optimizar la búsqueda, se utilizan drones con inteligencia artificial capaces de detectar figuras humanas de forma autónoma. Además, se planea la intervención de equipos de rapel del GEOP para acceder a las zonas más inaccesibles. La Prefectura colaboró con sobrevuelos, y “se espera la posible incorporación de un helicóptero del Ejército, aunque su uso no será gratuito”, aclaró Iturrioz.
Polémica por la ayuda y los recursos
En medio del enorme esfuerzo logístico, surgió una controversia respecto a la colaboración de las Fuerzas Armadas. El vocero de la investigación criticó duramente al Ejército por los costos asociados a su participación. "El Ejército nos prestó transporte pero nos cobró. Nos hizo un transporte de unos pocos aspirantes y nos cobró el combustible casi el mismo día. Eso no es colaborar", denunció, desmintiendo las declaraciones públicas que indicaban una colaboración desinteresada.
En contraste, destacó el aporte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en este caso, que proveyó cuatriciclos, camionetas y viandas para el personal, una ayuda que, según recordó, no estuvo presente en la búsqueda de Diego Barriga, uno de los 22 desaparecidos que tiene la ciudad.
Mientras tanto, la búsqueda se reanudará en las próximas horas, enfocada en nuevas coordenadas y con la esperanza de encontrar algún indicio que permita dar con el desfile de Juana y Pedro, cuya desaparición sigue siendo un misterio.