CANDELARIA - El Comité de Bioética de Misiones descartó una posible eutanasia pedida por los padres de un joven de 22 años de la localidad misionera de Candelaria que padece parálisis cerebral, debido a que esta medida no es legal en la Argentina.



El secretario del comité, Luis López Torres, explicó en el programa El Periodista, por Canal 12 de Posadas, que no se puede acceder al pedido de la familia porque "la eutanasia está prohibida en la mayoría de los países de América latina", incluida la Argentina.



"Lo que está permitido en la Argentina es la ortotanasia, o derecho a morir con dignidad, que consiste en que personas que están atravesando una enfermedad que es irreversible, incurable o en estado terminal, puedan solicitar el rechazo de procedimientos quirúrgicos, soporte vital y reanimación y en algunos casos de procedimientos de hidratación o rehabilitación cuando estas medidas no tengan sentido por el estado que esta atravesando este paciente", precisó.



Por lo tanto, "la eutanasia no se puede realizar bajo ningún motivo", aseguró López Torres, según informó Télam este jueves.



Días atrás, Eva Briñócoli, madre del joven Adrián Martínez, solicitó que se le aplique la eutanasia o muerte digna a su hijo, que padece parálisis cerebral, porque desde que nació sufre de crisis convulsivas que fueron deteriorando su calidad de vida.



"Por años seguimos terapias y medicaciones, estudios y análisis, pero siempre es lo mismo", indicó la mujer.



En tanto, la doctora Cristina Martin, presidenta del comité expresó que cuando uno intenta resolver problemas como éste "se encuentra con un dilema que tienen que ver con la salud y la ética en general".



"No podemos decir qué resolver, a menos que se nos eleve una consulta y nosotros hacemos recomendaciones, pero todo dentro del marco de lo que está permitido normativamente hablando", manifestó la titular del comité.