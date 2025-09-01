Un amplio operativo antidrogas se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, con cuatro allanamientos que concluyeron con el desbaratamiento de una banda dedicada al narcotráfico. En este marco, detuvieron a ocho personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la ley 23.737 por tenencia y tráfico de estupefacientes.

Los procedimientos fueron coordinados por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto al Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

Los operativos permitieron incautar importantes cantidades de cocaína y marihuana, tres armas de fuego con sus municiones, 13 celulares, chips, libretas con anotaciones, tarjetas bancarias y dispositivos electrónicos, según publicó El Nuevo Día.

También se decomisaron plantas y semillas de cannabis sativa, elementos de corte y fraccionamiento, tres vehículos y más de 5.500.000 pesos en efectivo.

El hallazgo del material permitió establecer que los detenidos participaban en una organización dedicada al comercio ilegal de drogas a mediana escala.

Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la División Narcocriminalidad de Caleta Olivia, efectivos de Fuerzas Especiales y la División Canes de Pico Truncado. Desde la cartera de Seguridad destacaron la coordinación entre las áreas involucradas, lo que permitió desarticular a un grupo que operaba desde hacía tiempo en la zona norte de la provincia.

"Seguiremos trabajando para golpear al narcotráfico en toda la provincia y garantizar la seguridad de los santacruceños", señaló el ministro Prodromos tras el operativo.

La causa quedó bajo investigación de la Justicia Federal, que definirá la situación procesal de los ocho detenidos.

CUÁLES SON LAS CONDENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS

En Argentina, el régimen penal para tenencia y tráfico de estupefacientes está principalmente regulado por la ley 23.737 y el Código Penal, con modificaciones recientes que endurecen las penas, especialmente para el tráfico. Acá te detallo las principales sanciones vigentes:

1. Tenencia para consumo personal

Tenencia simple (cantidad escasa y sin indicios de comercialización): pena de 1 mes a 2 años de prisión.

El fallo Arriola de la Corte Suprema (2009) declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo privado en contextos sin peligro para terceros. Esto reforzó el derecho a la intimidad del consumidor, aunque la ley no fue modificada.

Alternativas judiciales: si se demuestra dependencia, el juez puede suspender la pena y ordenar un tratamiento de desintoxicación. Si este es exitoso, se puede eximir al imputado de la pena.

2. Tenencia con fines de comercialización (tráfico)

Regulada por la ley 27.302 (2025), que reformó parcialmente la ley 23.737:

Pena de 4 a 15 años de prisión, más multa, para quien posea, distribuya, transporte, almacene o venda estupefacientes sin autorización.

Si la entrega es gratuita, ocasional y en pequeña cantidad para consumo personal del receptor, la pena es menor: 6 meses a 3 años de prisión, con posibilidad de tratamiento similar al tenedor simple.

Se aplican agravantes como ser funcionario público, actuar en grupo o en cercanías de escuelas, lo que implica aumentos adicionales en la pena.

3. Producción, cultivo y venta por no autorizados