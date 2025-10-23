Desbaratan un punto de venta de drogas en las 1200 Viviendas de Cipolletti: cuatro detenidos

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, donde la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Oeste logró desarticular un punto de venta de estupefacientes que operaba desde una vivienda de la calle Celedonio Flores.

La investigación, que se extendió durante más de cuarenta días, permitió reunir pruebas suficientes para ejecutar el allanamiento con orden judicial, bajo la supervisión del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal General de Roca.

Durante el procedimiento, participaron efectivos del grupo especial COER y la Sección Canes de Allen, con dos binomios caninos especializados en la detección de narcóticos.

Secuestros y pruebas de la actividad ilegal

En el domicilio allanado, los agentes hallaron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta al menudeo, balanzas digitales, elementos de corte, recortes de nylon, teléfonos celulares, anotaciones y una suma de dinero en efectivo.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

También fueron secuestrados dos vehículos: un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Ford Ranger blanca, los cuales, si bien no presentaban pedido de secuestro, quedaron a disposición de la fiscalía al presumirse que eran utilizados para el traslado de drogas.

El operativo incluyó la instalación de un amplio cerco perimetral de seguridad para resguardar tanto al personal interviniente como a los vecinos del sector, que habían denunciado previamente el constante movimiento de personas y autos en el lugar.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Cuatro personas imputadas por infracción a la Ley de Drogas

El procedimiento concluyó con la detención de cuatro adultos, entre ellos los propietarios del inmueble. Dos de los implicados registran antecedentes por delitos contra la propiedad, y durante las requisas uno arrojó 1,35 g/l de alcohol en sangre y otro 0,82 g/l, por lo que este último fue trasladado al hospital local por prevención médica.

La Fiscalía General de Roca dispuso la imputación de los cuatro detenidos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras que el domicilio quedó bajo custodia judicial.