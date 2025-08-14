Una investigación por alquileres falsos que comenzó en Río Negro derivó este miércoles en un allanamiento en Neuquén Capital, donde fue identificada la presunta autora de la maniobra. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Belgrano y estuvo a cargo de la División Delitos Económicos de la Policía neuquina junto a efectivos de Río Negro, bajo orden del Juzgado de Garantías.

El caso tuvo origen en abril, cuando varias víctimas de Fernández Oro denunciaron que, tras ver publicaciones en Facebook ofreciendo departamentos, acordaron alquileres mediante WhatsApp. Para asegurar la reserva, depósitos y gastos administrativos, realizaron transferencias de hasta 600 mil pesos, pero nunca pudieron acceder a las propiedades.

El subcomisario Gerardo Oviedo explicó que la sospechosa utilizaba fotos de un complejo habitacional real y ofrecía precios por debajo del mercado para generar urgencia en cerrar el trato. Una vez recibido el dinero, citaba a las víctimas en el lugar, pero nunca se presentaba. En al menos dos casos, vecinos alertaron que todas las unidades estaban ocupadas y que solo se alquilaban a través de inmobiliarias.

En el allanamiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La mujer fue notificada por el delito de estafa, mientras que otros adultos presentes en la vivienda quedaron supeditados a la investigación. También se detectó que el perfil de Facebook utilizado para las publicaciones estaba a nombre de otra persona, lo que complica aún más la maniobra.

La fiscalía ahora avanza en el análisis del material secuestrado y en la recolección de más testimonios para determinar la cantidad total de damnificados, que podría extenderse a otras ciudades patagónicas.