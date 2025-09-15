La fiscal federal Verónica Escribano habló con ADNSUR este lunes para detallar los avances en una importante causa de trata de personas en Comodoro Rivadavia.

Esta investigación, que lleva varios meses y abarca a una organización que operaba desde Buenos Aires, permitió la detención de tres personas durante allanamientos simultáneos realizados el pasado jueves 11 de septiembre.

En relación al caso de trata, Escribano explicó que se trata de una investigación que viene con algunas intermitencias, debido a que “estamos hablando de una organización, entendemos, un grupo de personas oriundas de Buenos Aires que viajaban a Comodoro, junto con mujeres que eran víctimas de explotación sexual”. Según la fiscal, esto ocurriría desde hace varios años, conforme a lo declarado por las imputadas en la audiencia.

ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN

La fiscal detalló que el pasado jueves se realizaron tres allanamientos simultáneos, uno de ellos en la ciudad de Buenos Aires, en domicilios relacionados con la organización, con el objetivo de recolectar elementos probatorios y detener a los imputados. “Se logró la detención de tres personas y el secuestro de numerosos elementos que serán objeto de investigación, sobre todo todo lo que tiene que ver con aparatos de telefonía celular”, indicó.

El sábado por la mañana, destacó el trabajo de las auxiliares fiscales del Ministerio Público, que lograron la legalidad de las detenciones. En esa instancia se formalizó la investigación y la jueza de garantías dispuso la prisión preventiva de dos imputadas, originarias de Buenos Aires; una estaba en Comodoro Rivadavia y la otra en Buenos Aires.

“Me interesa resaltar que cuando hablamos de prisión preventiva estamos hablando de un plazo de detención para continuar investigando. Después veremos si se logra acreditar todos los elementos que tenemos, y luego será el juicio y la condena”, agregó.

MODALIDAD DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN COMODORO

Sobre la situación de las víctimas, la fiscal manifestó que en este caso se rescataron siete mujeres, con la participación de la Dra. Romina Brand y su equipo que viajó desde Rawson para colaborar con el allanamiento.

En este sentido, señaló que “en el delito de trata, la percepción de ser víctima o no es muy delicada y debe tenerse mucho cuidado al respecto. En este caso particular, solo hubo una mujer identificada como víctima, ella misma autopercibida como tal, sin perjuicio de que se sigue trabajando en esto”.

Escribano detalló que la modalidad era muy extraña, dado que las mujeres rotaban cada 15 días para que no hubiera permanencia. “Estamos hablando del pleno centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El número de víctimas va a ir creciendo sin dudas, a medida que se disipe el temor que pueden tener con respecto a estos hechos y puedan prestarse a declarar”.

La fiscal también comentó que la causa tuvo varias investigaciones anteriores que se iniciaron a partir de denuncias anónimas, pero que no prosperaron por la dificultad de investigar el lugar exacto donde se desarrollaban los hechos. “Por cuestiones de la investigación prefiero no señalar concretamente el lugar, pero estamos hablando de pleno centro de la ciudad, con mucho caudal de clientes; de hecho, en el momento de realizarse la diligencia, también había clientes”.

Sobre los delitos conexos, Escribano advirtió que el delito de trata de personas con fines de explotación sexual suele estar acompañado por otros delitos, como la ley de profilaxis, temas de salud pública, lavado de dinero y posibles delitos de corrupción institucional.

Según la fiscal, las mujeres eran traídas desde Buenos Aires para trabajar. “Muchas de ellas, muchas veces, saben en qué vienen a trabajar, pero la modalidad ha ido cambiando para evadir condenas, disfrazándose bajo un supuesto alquiler de un inmueble y un pago diario por el mismo. Aunque esto no deja de ser un delito”.

Finalmente, agregó que con el avance de la investigación se verá si el delito es de corte federal o si se trata de un delito provincial vinculado al favorecimiento de la prostitución, “que en definitiva son delitos que están siempre en el límite”.