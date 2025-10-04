Desarticularon un punto de venta de drogas en Chubut y secuestraron marihuana

La Policía del Chubut llevó adelante dos procedimientos antidroga en la ciudad de Esquel y sus alrededores, en el marco de operativos de prevención y control coordinados por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Las actuaciones contaron con la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Esquel y permitieron el secuestro de sustancias prohibidas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de drogas.

El primer operativo se concretó el jueves 2 por la tarde, alrededor de las 19:40 cuando personal de la Sección Antinarcóticos Esquel, dependiente del área Drogas Rawson, realizaba un control preventivo sobre la Ruta Nacional N° 40. Con la asistencia de un perro detector de narcóticos, los efectivos revisaron los equipajes de un colectivo de larga distancia que se dirigía a Esquel.

Durante la inspección, el animal especializado realizó dos marcaciones positivas sobre bolsos pertenecientes a pasajeros mayores de edad provenientes de la Comarca Andina del Paralelo 42. Tras comunicar la situación al Ministerio Público Fiscal, se solicitaron las órdenes judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por la Fiscalía Descentralizada.

Como resultado, los efectivos secuestraron envoltorios de nylon y cigarrillos artesanales con marihuana, todos en distintos estados de fraccionamiento. Las personas involucradas fueron identificadas, notificadas de la causa por infracción y continuaron en libertad, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.

El segundo procedimiento se desarrolló durante la mañana del mismo día, cerca de las 08:30 en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas al menudeo. Personal policial ordenó una orden de allanamiento, registro domiciliario y requisa personal en una vivienda del barrio Ceferino de Esquel, emitida por el Juzgado Federal.

El operativo se relaciona con una revisión que venía desarrollándose hace varios meses en la que se documentaron actividades de venta de estupefacientes en cercanías de escuelas y espacios públicos, lo que motivó la intervención judicial. En el lugar, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad, oriundo de Puerto Madryn, señalado como el principal investigado.

El allanamiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de cannabis fraccionada y lista para la venta, balanzas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular. Estos elementos confirmaron la hipótesis delictiva de los investigadores y permitieron desarticular un punto de venta de drogas al menudeo en la ciudad.