Desaparición en España: la familia de una joven argentina teme que sea una red de trata

Una joven argentina que viajó a España en busca de una oportunidad laboral es intensamente buscada desde hace una semana. Su familia cree que fue víctima de un engaño y un posible secuestro, por lo que lanzó una campaña internacional para obtener información sobre su desfile. Se trata de Paola Mariana Lens , de 26 años, cuyo último contacto con sus seres queridos fue el pasado 14 de octubre desde Palma de Mallorca.

La joven, que vivía en la localidad bonaerense de Sáenz Peña, recibió una oferta para trabajar como niña en la paradisíaca isla española. Instalada allí, los primeros días mantuvieron un contacto fluido con sus familiares, a quienes les contaba los pormenores de su nueva vida. No obstante, la comunicación se cortó repentinamente, sembrando la desesperación y la incertidumbre en su entorno.

"Ella aterrizó en España el 7 de octubre. Hablamos al principio, nos dijo que estaba bien y que nos extrañaba. Nos mostró el lugar donde estaba parando", relató Dolores, su hermana, en diálogo con TN . El relato cronológico de los hechos agiganta la preocupación: “Después siguió hablando día a día con mi mamá, hasta que el miércoles 15 dejó de responder y al día siguiente ya no le llegaban los mensajes ”.

Una oferta laboral bajo sospecha

Según contaron sus familiares a Todo Noticias, Mariana, como la conocen en su círculo íntimo, iba a cuidar a un niño de una familia de origen alemán que estaba radicada en la principal ciudad de las Islas Baleares. La propuesta laboral, aunque atractiva, presentaba detalles que ahora son analizados con otra mirada. “ Le iban a pagar 300 dólares, pero le mandaron el pasaje y le daban casa, comida y auto . Dijo que le servía y se fue contenta”, mencionó Dolores.

El objetivo final de la joven era juntar dinero para luego trasladarse a Andorra durante la temporada invernal. Esquiar siempre fue la gran pasión de Mariana, quien se estaba formando profesionalmente para ser instructora.

“Ella ya estuvo allá, y solía viajar a Bariloche y a Ushuaia por lo mismo”, detalló su hermana, quien además aclaró que Mariana tenía una vida itinerante y de viajes constantes. "Desde 2020 que viajaba por todos lados. Trabajaba un tiempo en un lugar, juntaba plata y se iba a otro. Trabajó mucho en hoteles, por ejemplo, y ya había trabajado como niñera en Inglaterra ", agregó.

Las señales de alerta: "Creemos que la secuestró una red de trata"

Poco después de su llegada a Palma de Mallorca, y antes de que se cortara la comunicación, Mariana envió un vídeo a su familia. En las imágenes se la ve caminando por la costanera, tranquila y feliz, mientras manda un beso a la cámara y comenta que, a pesar del día fresco, “hay gente en el agua y todo”.

El temor principal que invade a la familia Lens es que Mariana fuera engañada y que la supuesta familia alemana fuera una pantalla para una trampa. “ Desinstaló el WhatsApp, borró a todos los familiares y otros contactos de Instagram como para que sea imposible llegar a ella”, acotó Dolores, describiendo una serie de acciones que encendieron todas las alarmas.

La situación se tornó aún más extraña cuando en su perfil de Instagram apareció un video que intentaba llevar calma, pero que, según su familia, es falso. "Alguien subió un video a su cuenta de Instagram diciendo que estaba todo bien, que no inventaron versiones falsas y demás. Las imágenes muestran una casa y un bebé, supuestamente de esta familia alemana. Pero es todo mentira. El video es viejo ", denunció su hermana.

Dicha publicación estaba acompañada por un texto que decía: "Agradezco todos sus mensajes. ¡YO ESTOY BIEN! Me hicieron llegar audios y vídeos que no son ciertos y quiero decir que nada más alejado de la realidad. ¡Yo estoy bien! Nunca pasó nada más que estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. ¡Por favor dejen de divulgar información falsa!".

El desconcertante diálogo con un amigo

Otro elemento que sumó más preocupación fue una conversación telefónica que Mariana mantuvo con un amigo y que quedó grabada. En el audio, de más de diez minutos, la joven insiste en que está “súper bien” y contenta con su trabajo en Mallorca. Sin embargo, su voz cuenta una historia diferente: se la escucha llorar de manera permanente .

Durante la llamada, ella atribuye su angustia a sus “mierdas emocionales” y se niega rotundamente a enviarle su ubicación en tiempo real al joven, quien en todo momento se muestra preocupado y le ofrece ayuda de forma insistente.