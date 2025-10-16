Desaparición de Sergio Ávalos: la Justicia confirmó 11 procesamientos y revocó 8, incluido el del empresario Nardanone

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó este miércoles el procesamiento de 11 personas en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos, ocurrida hace más de 21 años en Neuquén. Al mismo tiempo, el tribunal revocó el procesamiento de otros ocho imputados, entre ellos el empresario Pedro Raúl Nardanone, propietario del boliche Las Palmas, donde el joven fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003.

El fallo representa un nuevo avance en una de las causas más emblemáticas de derechos humanos en la Patagonia, aunque mantiene abierto el debate judicial en torno a las responsabilidades de distintos actores vinculados al hecho.

Reacciones de la querella

El abogado querellante Sergio Heredia, representante de la familia Ávalos, confirmó la decisión judicial y aseguró que era “una resolución esperable”. “Estoy muy satisfecho con la confirmación de los 11 procesamientos, porque abre el camino hacia el juicio oral. Pero también iremos a Casación para que se revise lo decidido respecto de Nardanone y otras siete personas beneficiadas”, anticipó.

Heredia señaló que la familia Ávalos lleva más de dos décadas esperando justicia y que esta resolución es “un paso importante para conocer la verdad”. “Vamos a seguir trabajando junto a la fiscalía federal para que se esclarezca por completo lo sucedido con Sergio. No vamos a parar hasta que haya condenas”, afirmó el letrado.

Los imputados que seguirán procesados

El fallo de la Cámara roquense ratificó el procesamiento de 11 personas consideradas coautoras o partícipes de la desaparición forzada del joven estudiante. Entre ellas se encuentran Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.

En tanto, los camaristas revocaron los procesamientos de Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone, aunque la querella adelantó que pedirá la revisión de esa decisión ante Casación.

Un giro clave en la causa

El juez federal Gustavo Villanueva había dictado en agosto pasado el procesamiento de casi veinte personas por la desaparición de Ávalos, tras más de dos décadas de inacción judicial. El magistrado consideró que existían elementos probatorios suficientes para sostener que el estudiante fue víctima de una privación ilegal de la libertad agravada, dentro del boliche Las Palmas, con la participación de personal policial, de seguridad y civiles vinculados al local nocturno.

Esa resolución había sido apelada por las defensas, lo que derivó en el análisis de la Cámara Federal de Roca, que ahora ratificó buena parte del procesamiento y revocó otra, generando posiciones contrapuestas entre las partes.