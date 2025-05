Continúa la búsqueda de Emanuel Centeno y a más de un mes de su desaparición, su paradero sigue siendo un misterio. Cabe recordar que el joven fue vista por última vez el 20 de abril en Gaiman, Chubut. A pesar de los intensos operativos de búsqueda que se mantienen activos en la región, no se obtuvieron pistas concretas que permitan encontrarlo.

En este contexto avanza la investigación judicial y en las últimas horas, Lucas Koltsch, fiscal del caso habló con la prensa y reveló las tres hipótesis más fuertes que manejan y las sospechas sobre el círculo cercano del joven.

Por otra parte, el fiscal se refirió a la recompensa económica de Nación, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y aseguró que será “una herramienta que es muy probable que sea muy efectiva”.

Continúa la búsqueda de Emanuel Centeno en Chubut y ofrecerán una recompensa económica por su paradero

Asimismo, el fiscal planteó ciertas dudas respecto a los testimonios brindados por los amigos y personas que vieron por última vez al joven de 28 años. En este sentido, reveló que fue visto por última vez en una casilla en el barrio Municipal donde se juntó con su hermano y otras tres personas (incluida una menor).

“Los releemos (a los testimonios) todos los días y con el tiempo vemos que generan dudas y preguntas. Son personas que casi no están escolarizadas, muy poco instruidas, de alimentación precaria, sin vínculo laboral y alguno vive de changas”, explicó.

Desaparición de Emanuel Centeno: allanaron la casa de un familiar y encontraron ropa con manchas de sangre

“Es un grupo sumamente vulnerable que según los testimonios, lamentablemente se dedicaban al consumo de alcohol. Todos declararon”, reveló. “A Emanuel le sacaban su pensión para el consumo de bebidas. El valor “vida” que se representan ellos no es el que se representa una persona común, dado que tenían muy descuidada su salud, su presencia, sus necesidades”, agregó.

En tanto, aclaró que “siempre es necesario rever sus testimonios. Todo eso me hace dudar y la duda se robustece con el tiempo que Emanuel no aparece”.

Con respecto a las dudas, el fiscal explicó que "hay algunos testimonios que rozan la inmadurez, sorprenden absolutamente. Puede ser que no mientan o puede ser que su coartada sea muy frágil. A la teoría del pacto de silencio hay que desmoronarla con otras cuestiones. El norte es hallarlo con vida pero uno no puede estar ajeno a que ya van 35 días. Testimonios por fuera hay pocos, son todos dichos de dichos de dichos. “Me dijo que le dijeron”. Y cuando pedimos un teléfono para ir a entrevistar es “no, porque el que me lo dijo dice que si lo citan no va a decir nada”.

Giro en la causa por la desaparición de Emanuel Centeno: investigan a su entorno y allanan la casa de su hermano

“Es una carrera de obstáculos. Hay personas que ya tuvieron roce con la justicia y no son improvisados en esto”, subrayó.

No obstante, resaltó que “acá no se perdió un solo día y se hicieron todas las medidas que se pueden hacer. No hay relajamiento ni un ´esperemos un poco´; todos los días se trazan líneas de trabajo”.

“La corazonada que tenemos no es subjetiva, es una intuición que debe corroborarse con lo que vamos obteniendo: vislumbramos que alguno de ellos no cuenta todo, alguno muy cercano no cuenta todo. Eso nos da motivo para tener un grado de sospecha. Eso nos llevó a los 12 allanamientos, una medida que no es común y que el juez autorizó al ver los indicios. Las medidas fueron exhaustivas y positivas. Y se hicieron en en ese momento porque recién entonces pudimos recoger indicios mínimos”, reveló el fiscal.

Brutal accidente entre tres autos en la ruta 237: dos personas fueron trasladadas al hospital

LAS HIPÓTESIS SOBRE EMANUEL CENTENO

Koltsch sostuvo que hay cuatro hipótesis fuerte y que trabajan sobre lo que habría sucedido con Emanuel Centeno. Una de ellas es que “lamentablemente lo mataron"; otra tiene que ver “que por su epilepsia haya tenido un colapso y haya muerto”. La siguiente es “que esté perdido” y “la tesis más débil, que haya decidido irse”

Sin embargo, reveló que “las más potentes y objetivas son las primeras dos. Lo raro es que durante 35 días de búsqueda se recorrió absolutamente todo. Con tanto esfuerzo uno pensaba tener datos antes”.

Choque múltiple en la Ruta 250: docentes y estudiantes heridos por la niebla

LOS ALLANAMIENTOS

El pasado viernes 16 de mayo, el personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, dependiente de la Policía del Chubut, llevó adelante doce allanamientos en el marco de la causa que investiga el paradero de Emanuel Centeno.

Los operativos, realizados en la zona del Valle, incluyeron una requisa en el domicilio ubicado en Gaiman, en el que el joven de 28 años residía junto a su abuela hasta el momento de su desaparición.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron prendas de vestir con manchas presuntamente hemáticas, y otros elementos de interés para la investigación.

Koltsch indicó que “la gorra se la secuestraron a una persona en Trelew pero dice que Emanuel se la había prestado. Hay que ver si es tan así”.

Intento de fuga en el Alto Valle: atacó a un policía con un cuchillo y llevaba tres armas encima

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR