“Estamos a la espera de ambas pericias, tanto del ADN como sobre la que se hizo en el cuatri –explicó el jefe policial, en diálogo con ADNSUR. El plazo legal para los resultados es de entre 15 y 20 días, pero dependiendo de la complejidad del análisis pueden pedir una prórroga”.

Los restos presuntamente pertenecientes al hombre desaparecido en playas de zona norte fueron encontrados en la madrugada del domingo 26 de febrero último, por un grupo de pescadores, que halló partes de un cuerpo humano en el interior de un tiburón que habían atrapado en esa jornada.

“En el análisis del cuatri ya pasaron los 15 días desde el inicio y está en la parte final –precisó el comisario-, pero en la parte del ADN habría que ver cómo está el laboratorio y el tipo de pericias que van llevando, porque no es que le dieron prioridad a ésta”, dijo en referencia al laboratorio forense, que se ubica en Comodoro Rivadavia pero absorbe también tareas de toda la región patagónica.

Respecto de la identificación realizada por los familiares, al reconocer el tatuaje ubicado en una de las extremidades encontradas, indicó que “lo encontrado es sólo una porción y el tema del tatuaje es subjetivo, entonces la confirmación categórica nos la va a dar la prueba de ADN. A veces hay tatuajes o modelos parecidos y puede corresponder a otra persona, por eso esperamos el resultado del análisis para poder confirmarlo”.

Se le consultó si las pericias del cuatri podrían determinar si hubo otro vehículo involucrado, en lo que hasta aquí se cree que fue un accidente:

“A través de la inspección al vehículo se va a establecer si hay o no un tercero involucrado, o si fue un accidente. Siempre se manejan todas las hipótesis –insistió el jefe policial- y son las pericias las que irán descartándolas”.

Por el momento, precisó, no han surgido nuevos elementos en torno a la investigación, ya que no hay aportes de testigos ni otros indicios que puedan orientar la búsqueda en ese sentido. “Seguimos con las búsquedas y rastrillajes, pero no ha surgido ningún elemento nuevo ni alguna declaración”.

Consultado si el entorno familiar podría haber planteado la posibilidad de que el hecho no fuera accidental, respondió: “No, todavía no, nada categórico. Pero se analizan todas las hipótesis –insistió- y luego, en base a los indicios, se va descartando y se ve cuál es la más firme. Tenemos que esperar los resultados de los dos análisis para llegar a una conclusión más firme”.

Investigación sobre el homicidio de Lafeuillade

En otro orden, Ansaldo fue consultado por el segundo sujeto que busca la policía en torno al homicidio del empresario Juan Lafeuillade:“Lo último que tenemos es la detención de un hombre, la semana pasada, que es familiar de la mujer que también está detenida –refirió, en referencia a Micaela Ortellado-. Hay otro sospechoso, pero en base a las pericias que se van revisando en las vainas servidas y armas, vamos a saber si hay correspondencia o no y cuál de las armas que se secuestraron, fue la usada en el crimen, con lo que así podremos determinar al autor”.

Vale recordar que según informó el fiscal Cristian Olazábal la semana pasada, un testigo de identidad reservada vio ingresar a dos hombres al domicilio de la víctima, de allí que el primer detenido hasta aquí está co imputado por el delito de homicidio 'criminis causa', lo que implica una expectativa de pena de prisión perpetua.