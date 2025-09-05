Desapareció hace dos días a un hombre de 34 años en Comodoro y lo buscan intensamente

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió un pedido oficial de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 34 años que permanece desaparecido desde el pasado martes 2 de septiembre.

Según la información oficial, Ezequiel Roberto Álvarez fue visto por última vez en cercanías del barrio Jorge Newbery y desde entonces no se han tenido novedades sobre su ubicación. La ausencia fue reportada por allegados, lo que activó inmediatamente el protocolo de búsqueda en la ciudad.

El hombre tiene una estatura aproximada de 1,65 metros, contextura robusta de unos 80 kilos, piel blanca, cabello corto de color negro y lacio, además de ojos marrones oscuros. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación por parte de cualquier persona que pueda haberlo visto en las últimas horas. En ese marco, se desconoce cómo estaba vestido la última vez que lo vieron en su entorno.

La División Búsqueda de Personas trabaja en coordinación con diferentes áreas de la Policía del Chubut, llevando adelante operativos y rastrillajes en distintos puntos de la ciudad. Además, se mantiene el pedido de colaboración pública como una herramienta clave para lograr dar con su ubicación.

