El Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene por objetivo - además de difundir la búsqueda de personas desaparecidas- que se puedan recabar datos certeros, de forma confidencial, sobre el paradero de quienes se encuentran extraviados en el país.

En Comodoro Rivadavia, en el marco de la búsqueda de Nicolás Capovilla, Norma Carrizo y Victorio Joursin, hay recompensas vigentes de hasta un millón de pesos.

Desde la División de Búsqueda de Personas, recordaron en las últimas horas que continúan vigentes las investigaciones para dar con el paradero de estos tres comodorenses.

🔵NICÓLAS CAPOVILLA

Era la una de la mañana del 26 de enero de 2016, cuando Nicólas, de 35 años, salió a correr como lo hacía habitualmente por la zona de la costanera y ruta 3 hacia zona norte. Sin embargo, esa noche sería distinta porque el joven comodorense no volvería a su casa.

El pasado enero se cumplieron seis años de su desaparición. Su mamá Cristina Villata señaló en una nota a ADNSUR que "tengo el deseo de que Nico alguna vez vuelva, nosotros estamos apostando a que alguna persona diga algo que se transforme en una especie de pista para lograr alguna información porque esto de no saber nada es desesperante, re doloroso”.

En 2018, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció 250 mil pesos a quien aportara datos para dar con su paradero, pero nadie se presentó. Actualmente la recompensa es de un millón de pesos.

🔵 NORMA CARRIZO

El el 22 de diciembre de 2017, Norma “Lily”Carrizo, de 53 años y madre de dos hijas, se subió a un remís en la puerta de su casa en el barrio Roca, se bajó en la Avenida Moyano de Rada Tilly, y una cámara alcanzó a tomarla de espaldas, esa fue la última imagen que se vio de ella.

El próximo mes se cumplirán 5 años de su desaparición. Luego de meses de intensa búsqueda pero sin datos certeros,. Por lo que hay una recompensa de $500.000 para quienes puedan brindar cualquier infomación fehaciente sobre su paradero.

“Creo que no existe un dolor más grande que no tener a tus padres, vivir en incertidumbre por años ese es otro nivel de dolor que no se explica, que lo llevás tan latente dentro tuyo, pero nadie lo ve.Vivir la desaparición como el día 1, como si fuera el único día y no hubiese pasado casi 5 años. Vivir por vivir, sin certezas, con muchas dudas y ni una sola respuesta”. publicó una de sus hijas.

🔵 VICTORIO JOURSIN

El policía retirado de 75 años, con un cuadro de Alzheimer, salió de su casa el 16 de enero de 2020. Todos los días hacía el mismo recorrido caminado, desde el barrio Standart hacia una quinta que tiene la familia en la zona de Km 11, en un predio cercano al Ejército. Nunca llegó a destino.

Pese a reiterados rastrillajes realizados por fuerzas de seguridad, familiares y vecinos, Victorio no apareció y el próximo enero se cumplirán tres años de su desaparición.

La búsqueda del jubilado comodorense tiene una recompensa económica de 250 mil pesos.

“Me gustaría pedir que la persona que sabe algo de mi papá se ponga en nuestro lugar y que por favor nos ayude, creo que nadie puede guardar una cosa tan grande. Es la esperanza de mi mama, de que vuelva o de saber que le paso", pidió su hija Mabel.

Para quienes puedan tener cualquier tipo de información certera sobre el paradero de una persona extraviada deben comunicarse a la línea 134, habilitada por el Gobierno Nacional.