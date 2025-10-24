Una grave denuncia por maltrato infantil sacude a la comunidad educativa de la Escuela de Nivel Inicial Nº 17 en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Vanesa, la madre de una niña de 4 años, denunció a una docente por haber agredido físicamente a su hija dentro del aula. Ya se encuentra radicada la denuncia ante la policía.

La mujer relató que el conflicto con la institución comenzó el año pasado, cuando su hija cursaba la sala de 3. “Mi hija tiene dificultades en el habla, y desde entonces noté que no la contenían ni me avisaban cuando tenía crisis. Cuando reclamé, la directora y la vicedirectora defendieron a la seño y me invitaron a buscar otra institución”, explicó en diálogo con Nuevo Día.

Vanesa indicó que, ante esa situación, se presentó en el área de Educación Inicial del CPE para pedir una intervención. “Me dijeron que iban a hacer un seguimiento, pero la maestra siguió trabajando normalmente”, recordó.

Sin embargo, la relación con el jardín se volvió aún más compleja tras una grave situación que se registró en los últimos días. “El miércoles, mientras la peinaba, me contó que la seño le tiró el pelo y le pegó en la cabeza”, contó y reconoció que “al principio pensé que podía haberse confundido, pero luego la grabé en dos videos al mediodía y otro a la tarde, y siempre relató lo mismo”, expresó.

La denunciante señaló que presentó las grabaciones al realizar la denuncia policial junto a su abogado. “La niñera también le preguntó y mi hija repitió cómo la golpeaban. Fue muy claro todo lo que dijo y cómo lo expresó con las manos”, sostuvo.

Con la denuncia policial ya realizada por las agresiones, la madre de la pequeña se presentó nuevamente en el área de Educación Inicial para pedir explicaciones. “Mostré la denuncia y pedí saber cómo iban a actuar, pero no me dieron respuesta. Me tomaron el teléfono y me dijeron que me iban a avisar. Hasta hoy nadie me llamó”, lamentó.

Ante la falta de respuestas, la mujer decidió no enviar más a su hija al establecimiento. “Mi hija se quedó sin asistir y estamos a un mes de que terminen las clases. No hay seguimiento ni supervisión. Quiero que se tomen medidas y que aparten a esta maestra, porque abusó de la condición de mi hija”, reclamó.

“Tengo el resguardo de la denuncia y se lo voy a presentar a mi abogado. Exijo una solución y que el Gobierno audite los jardines. No sabemos lo que pasa adentro y esto no puede seguir así”, concluyó.

Con información de Diario Nuevo, editada y redactada por un periodista de ADNSUR