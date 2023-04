Una mujer de Comodoro Rivadavia denunció que su familia es amedrentada por vecinos que cometen actos delictivos. Le robaron dos veces en su casa, realizó la denuncia correspondiente y al día siguiente le quemaron el auto. Según asegura la vecina que vive en el barrio San Martín, el conflicto está escalando y constantemente vive con miedo de ser atacada con armas de fuego.

Días atrás, Johana Mayorga denunció ante la policía dos robos en su casa en el lapso de 6 días. En uno de ellos le barretearon la puerta, en otro ingresaron a robar por la ventana de la habitación de su hijo, la cual ahora tuvo que tapar con ladrillos por seguridad. Días después de denunciar, decidió hablar en los medios de comunicación locales al no ver intervención policial. Como consecuencia, este domingo le prendieron fuego su auto, que estaba estacionado en el patio de la casa.

La mujer asegura saber quienes son los delincuentes. “Creo que fue una represalia por salir a hablar y dar el apellido de ellos”, dijo Mayorga, que vive en el sector de Perales y calle San Martín.

“Yo no traía el auto a casa porque tenía miedo que le pase algo. Este fin de semana lo traje, y me despertó una inquilina a los gritos avisandome de lo que pasaba. Llamamos a los bomberos y pudieron apagarlo, pero solo quedó el esqueleto del auto”.

“Yo no soy la primera persona a la que le roban, hay muchas denuncias acumuladas contra esta familia pero la Justicia no hace nada con ellos. Nos siguen robando”.

Johana expresó que desde la Comisaría Séptima de Comodoro le ofrecieron ir a una mediación: "¿Pero qué le voy a decir yo a esta gente?, “deja de robar y anda a trabajar”, no se puede hablar con ellos porque son grandes y ya no van a cambiar” cuestionó Johana. De esta forma, desde la policía le explicaron que no pueden aplicar una restricción de acercamiento porque dicen que no pasó nada grave.

Además aseguró “a mi papá lo están amedrentando con armas y la fiscalía no hace nada, parece que esperan a que yo salga a comprar y me peguen un tiro en la cabeza” indicó.

“Desde que entraron a robar por la habitación de mi hijo tuvieron que sacar la ventana y la cerraron con ladrillos, vivimos presos en nuestra propia casa” sostuvo Johana.

Con información de Radio del Mar