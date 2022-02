Un grave hecho fue denunciado en las últimas horas por una pareja en Comodoro Rivadavia. Acusan a la ex pareja de la mujer de intentar pasarles el camión por encima cuando estaban estacionados y tras mantener una discusión en un local nocturno. Además de la denuncia policial, hicieron otra pública con el video del hecho y las fotos de las lesiones.

Todo sucedió el domingo pasado, alrededor de las 5 de la mañana, cuando la pareja viajaba en el auto con amigos. En las cámaras de seguridad quedó registrado el ataque.

Ignacio Pacheco, dueño del auto, relató a ADNSUR que venía manejando cuando se encontraron con el agresor. "Nosotros bajamos en Chile y Constituyente a comprar unos cigarros. Cuando se baja mi amigo, justo pasa un auto rojo que se ve que le estaba sirviendo de bandera, le estaba diciendo si éramos nosotros o no”, comenzó relatando.

En esas circunstancias, el agresor que - manejaba un camión con contenedores- impactó “violentamente contra nosotros, no una, sino dos veces. Terminamos muy golpeados los que estábamos adentro del vehículo”, y señaló que este auto se lo habían comprado recientemente, porque el anterior fue prendido fuego pero no prosperó la investigación contra el agresor - ex pareja de su novia- por falta de pruebas.

“Creo que si chocaba una tercera vez ya me rompía la cabeza porque uno de las bateas estaba que se caía. Ya era un golpe más y no la terminaba de contar”, manifestó Ignacio en diálogo con ADNSUR. Y si bien reconoció que previo al ataque hubo una discusión en un local nocturno con el acusado: "No fue nada como para decir esto es muy grave o como para estar preocupados".

DENUNCIAS QUE SE REITERAN

Ignacio asegura que no es la primera vez que denuncian a esta persona, ex pareja de su actual novia. “Yo ya venía diciendo que esto no iba a terminar bien. Ya hay numerosas denuncias de mi pareja en la comisaría de la mujer y mías. Ya van cuatro denuncias ”, dijo y agregó que tras lo sucedido el domingo “ahora volvimos a denunciar. La cámara y la situación es más que clara, se ve quien es. Ahora esperar que se pueda solucionar algo y poder vivir tranquilos”.

La pareja de Ignacio, Dalma Levicoy, también decidió denunciar públicamente lo sucedido a través de sus redes sociales. “No le basto con quemarnos un auto? Con iniciarme un juicio haciéndose pasar por padre? Ahora nos toca comprarnos un auto hace 10 días y nos sale con esto? Nos quiere matar y nadie hace nada!!! Ojalá todos los que los defienden tenga al menos la sensatez de pedirnos al menos una disculpa!!!", manifestó la joven sobre su ex pareja, quien meses atrás la denunció por impedirle ver - según él -al hijo que tenían en común.

"Lo vengo avisando desde hace 4 años y nadie hace nada. Me canse de pedir una justicia que nunca llega. Así que si nos pasa algo todos los jueces, abogados y peor la familia, son cómplices", agregó finalmente.