Belén Vergara, oriunda de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, debió esperar más de 11 años para que el pastor que la abusó sexualmente finalmente fuera sentado en el banquillo de los acusados, tras un extenso proceso judicial.

La joven dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Allí confirmó que el juicio oral iniciará el próximo jueves 20 de noviembre, a las 9:30, en el Juzgado Penal de Río Gallegos.

El principal acusado es Miguel Triviño, quien —de acuerdo con el testimonio de la denunciante— pertenecía a la congregación Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero al momento de los hechos, y actualmente reside fuera de la provincia.

Belén compartió que durante más de una década atravesó un proceso emocional y judicial sumamente difícil, acompañado por tratamientos psicológicos y contención profesional. “Fueron años muy difíciles, pero logré que se elevara a juicio”, señaló en su publicación.

“Solo quiero una justicia transparente y justa”

En su mensaje, la joven manifestó su esperanza de que el proceso judicial sea “justo y transparente” y que le permita cerrar una etapa marcada por la angustia y la espera.

“Dentro de 31 días estaré enfrentando el juicio que por 11 años esperé. Solo quiero que sea una justicia transparente y justa”, expresó.

También agradeció a las personas que la acompañaron desde el inicio del proceso y la sostuvieron durante su tratamiento psicológico. “Tengo la fe puesta en Dios y sé que se hará justicia”, escribió.

Según publica El Nuevo Día, la denunciante solicitó no tener contacto visual con el acusado durante el juicio, en resguardo de su salud emocional, una medida que suele contemplarse en este tipo de procesos judiciales.

El testimonio de Belén representa no solo una búsqueda personal de justicia, sino también un mensaje de fortaleza para otras víctimas que atraviesan situaciones similares.

“Mi inocencia nadie me la devuelve, pero tengo esperanza en que habrá justicia terrenal y divina”, concluyó la joven.