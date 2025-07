"Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años poder decir. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo", comienza el video del joven, que actualmente tiene 20 años y decidió revelar públicamente que la denuncia por abuso sexual que realizó en su momento contra su padre nunca fue cierta.

Y a continuación, agregó: "Lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación por más de 10 años. Crecí escuchando que mi papá era peligroso y que le tenía que tener miedo. No fue una mentira inventada por mí. Fue una historia sostenida, repetida e impuesta por mi madre”.

Fue así que el joven indicó que su madre, la médica Andrea Vázquez, lo manipuló para denunciar en 2012 y durante 10 años a su padre, el obstetra Pablo Ghisoni, por abuso sexual.

El padre de Tomás pasó dos años detenido en una institución de salud mental hasta que luego fue beneficiado con prisión domiciliaria y, finalmente, luego de tres años, liberado. De esa manera, llegó al juicio oral en su contra que se realizó en 2023.

LA DENUNCIA

El 2 de octubre de 2012, en medio de una disputa por la tenencia de los tres hijos de la pareja, el Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora ordenó que los tres menores sean sacados de la órbita de custodia de su madre y pasen a ser cuidados por su padre. En ese momento, Ghisoni había denunciado a su exesposa por obstruir el contacto con sus hijos.

Entonces, según publica Infobae, los niños fueron a vivir con su padre y mantuvieron contactos esporádicos con su madre durante un tiempo. Esa situación se mantuvo hasta que, en 2014, cuando dos de los hermanos, menores de edad en ese momento, acompañados por su madre, denunciaron a Pablo Ghisoni por abuso sexual y volvieron a vivir con Andrea Vázquez. El tercero, Francisco, decidió no acompañar esa denuncia y quedarse con su padre.

La mujer logró frenar el reintegro y quedarse con la custodia de los dos menores denunciantes. Un detalle para nada menor. En la denuncia, Vázquez había incluido también a Francisco como coautor de los abusos.

En agosto de 2023, tras un mes de debate oral, los jueces decidieron absolver a Pablo Ghisoni y a su hijo Francisco por los delitos que habían sido acusados.

“FUI USADO”

“Luego de años, entendí que la historia que yo había defendido con tanta fuerza, que hasta milité, no era cierta. Eso me dejó desarmado, roto. Pelear por una causa que crees justa y darte cuenta de que era mentira, duele horrores. Yo no fui abusado. No fui una víctima de mi padre. Fui usado, como una cosa”, contó Tomás en el video.

“Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Me enseñó que decir, que no decir, que dibujar. Ya sea en audiencias o distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente, concluyó.

Tras la difusión del video, resta conocer si seguirá en pie la apelación o si, por el contrario, la absolución de los Ghisoni quedará firme.