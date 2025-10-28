Un hecho insólito sorprendió a las autoridades policiales de Concordia. Lo que comenzó como una denuncia por robo presentada por una mujer contra su expareja terminó con una escena completamente inesperada durante un allanamiento dispuesto por la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, la mujer había radicado la denuncia en la Comisaría Cuarta de Concordia. Según la presentación inicial, la denunciante aseguró que el hombre se había llevado varios elementos electrónicos de su vivienda.

De esta manera, el personal de la dependencia, a cargo del comisario Pedro Cepeda, elaboró el informe correspondiente y lo elevó a la Unidad de Género, bajo la coordinación de la Dra. Agustina Solé. Con las pruebas y testimonios reunidos, el Juzgado de Garantías libró una orden de allanamiento en la vivienda del denunciado para intentar recuperar los elementos faltantes. Pero el operativo tomó un giro completamente inesperado.

Sin embargo, al llegar al domicilio del acusado, los funcionarios policiales se encontraron con una imagen que dejó impactados a todos.

Según se conoció, la policía encontró a la mujer y su ex juntos en la cama. Tras el episodio, se labró un acta detallando lo sucedido y se dio intervención a la fiscalía correspondiente, que evaluará los pasos a seguir en el marco de la causa. En tanto, informaron que los elementos buscados no fueron encontrados en el lugar.

Con información de Diario Entrerriano, redactada y editada por un periodista de ADNSUR