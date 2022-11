La denuncia de casos de abusos de alumnos de la Escuela de Nivel Inicial N° 406 por parte de un profesor de música, desataron la indignación de familias , padres y toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, luego de conocerse el relato de los niños que apuntan directamente al docente que les hacia realizar perversos juegos, entre ellos “pájaro loco” .

La necesidad de obtener respuestas por los padres y familias llevó a que el jueves se movilizarán hacia el edificio del Ministerio Público Fiscal sobre calle Güemes, en pleno centro de la ciudad.

Decidieron mantener una vigilia en el lugar hasta tanto obtengan respuestas concretas de la detención del docente denunciado ya por 33 casos de abuso.

Con carpas instaladas, las familias de las víctimas cortaron el tránsito durante todo el jueves, provocando un gran caos vehicular y congestión en el tránsito en gran parte la ciudad , y los caminos alternativos que llevan desde el centro a zona norte se vieron colapsados.

Este viernes, ADNSUR pudo constatar que habían liberado el tránsito pero pasadas las 11 de la mañana decidieron volver a cortar el tránsito en el ingreso a Comodoro.

"QUEREMOS QUE ATIENDAN A NUESTROS NIÑOS"

Malvina, madre de un víctima, contó a ADNSUR que permaneció toda la noche en la vigilia junto a otros padres. “Estamos esperando una respuesta de fiscalía”, dijo tras asegurar que el docente sigue libre y que según les indicaron, “la fiscalía necesita testimonios de tres chicos que pasen por Cámara Gessel para poder accionar. No toman en cuenta las declaraciones y los dibujos de los nenes”, lamentó.

A continuación, lamentó que los nenes abusados no hayan sido revisados aún dado que “un médico particular no los quiere recibir porque el caso esta judicializado”. Y además, sostuvo que tampoco han recibido asistencia psicológica. “Pedimos que consigan psicólogos para todos los niños. Queremos que atiendan a nuestros niños porque están sufriendo. ”, dijo.

“ Yo le pido disculpas a la gente que se vio afectada por esto (por los cortes)pero no encontramos otra manera”, lamentó la mamá de una víctima

Finalmente, Malvina contó que la tarde del jueves “apareció una adolescente diciendo que hace 10 años había sido abusada, cuando estaba en segundo grado y usaba juegos para bajarle el pantalón y la bombacha. Si hay un caso de 10 diez años podría haber muchos casos más”, advirtió.