Familiares de los niños y niñas del Jardín N°406 “Peumayén” de Comodoro preveían marchar este viernes por el centro de la ciudad para pedir justicia por las denuncias de casos de abuso y reclamar por el modo en el que se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, a raíz de la baja concurrencia, la marcha no se realizó. La primera denuncia por presunto abuso infantil contra un profesor de la institución se presentó hace tres meses.

Iban a marchar a las 20 pero las personas que se concentraron en la plaza de la Escuela 83 fueron muy pocas, alrededor de 10. Por eso se decidió suspender la marcha, en la que iban a reclamar celeridad en la causa que investiga el presunto abuso de niños del Jardín 406 por parte de un docente de música.

“En principio, nosotros organizamos la marcha porque ya se cumplieron tres meses en los cuales no teníamos respuestas; sabemos que hubo una feria judicial, pero quedaron fiscales de turno que en ningún momento nos dieron ninguna novedad", dijo una de las mamás y vocera de las familias que denunciaron abuso infantil, Yamila Oviedo.

Y agregó en diálogo con Crónica: "Esperamos un tiempo para ver si teníamos respuestas. Como no se dieron, organizamos la marcha y justo la fiscal sale a decir que de 37 nenes ninguno dijo nada”.

“Hay más de 70 denuncias y sólo trabajaron con 37. En mi caso, fui a ver el informe de la psicóloga forense Belén Scotto y dejé asentado mi disconformidad porque mi nene sí habló, yo lo escuché, yo tuve una charla con ella en donde aceptó, tengo captura del chat de Whatsapp a donde le reclamé lo que no puso, porque mi nene le dijo que lo tocó, que lo golpeó y ella puso en el informe que mi hijo no dijo nada, como también sucedió en varios informes más”, cuestionó.

La mujer aseguró: “Nosotros tenemos dibujos que han realizado los nenes, que la verdad son bastante feos y la fiscal nos había pedido que no los hagamos públicos porque eran pruebas pero resulta que ahora no hay nada de pruebas según ella. Entonces no va a quedar otra que empezar a exponer los dibujos, exponer los vídeos donde los nenes cuentan”, advirtió.

La vocera relató que “hay muchos nenes que expresan que no quieren volver porque piensan que va a estar esta persona”.

Movilización a Buenos Aires y cortes de ruta

Según indicó Yamila, están "dividiendo grupos de papás para que se puedan movilizar en Buenos Aires y seguir tomando otras medidas, porque obviamente no puede quedar así un caso con más de 70 denuncias, porque como siempre se dice un nene no miente”.

“Si no nos dan soluciones volveremos con los cortes de ruta, se volverá a estar afuera de fiscalía, se hará lo que sea necesario para que nos den una respuesta, porque esta persona sigue libre”, alertó la vocera, quien recalcó que los abusos que denunciaron “no son mentiras ni delirios nuestros”.

“Pedimos el acompañamiento de los ciudadanos de Comodoro, porque sé que hasta que no le pasa a uno no te sentís parte, pero esta persona sigue libre -reclamó- y no sabemos si en algún momento va a volver a ejercer, eso nos da miedo porque nuestros nenes ya tienen el trauma, pero no sabemos qué puede llegar a pasar con el resto de los nenes”.